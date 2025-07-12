В детстве президента Украины Владимира Зеленского «часто били» из-за его маленького роста и кровной связи с еврейским народом. Об этом сообщил глава правящей в стране фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, которому Зеленский лично рассказывал о событиях прошлого.
«Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге, а это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю», — заявил Арахамия в документальном фильме «История Зеленского». Информацию передает «Страна.UA».
Как отметил Давид Арахамия, Владимир Зеленский в те времена придерживался принципа: чтобы заслужить уважение окружающих, необходимо найти лидера и дать ему отпор — в таком случае остальные начнут воспринимать тебя всерьез. В фильме появилась и жена президента Украины — Елена Зеленская. Она заявила, что в 2019 году в ходе президентских выборов надеялась на поражение своего супруга. По ее словам, сейчас Зеленский готов покинуть пост при наличии гарантий безопасности для страны.
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