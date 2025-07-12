Жена Зеленского до последнего надеялась, что ее муж не станет президентом

Жена украинского президента Владимира Зеленского — Елена Зеленская в документальном фильме «История Зеленского» сделала неожиданное признание. Она рассказала, что во время президентских выборов 2019 года надеялась на поражение своего мужа.
«Я никогда не говорила это в слух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», — откровенно заявила Елена Зеленская в фильме. Кроме того, в конце февраля текущего года Елена Зеленская заявила, что ее супруг не планирует занимать пост президента всю жизнь. Она подчеркнула, что Владимир Зеленский готов покинуть свой пост, когда у страны будут гарантии безопасности.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял о необходимости выдвижения Владимира Зеленского на второй срок, несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа и снижение доверия среди части населения и военных. После истечения срока полномочий Зеленского в мае 2024 года выборы были отменены из-за военного положения, а сам президент подчеркивал невозможность их проведения в условиях конфликта с Россией.
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