Жена Зеленского до последнего надеялась, что ее муж не станет президентом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Елена Зеленская заявила, что что ее муж не планирует оставаться на своем посту всю жизнь
Елена Зеленская заявила, что что ее муж не планирует оставаться на своем посту всю жизнь Фото:

Жена украинского президента Владимира Зеленского — Елена Зеленская в документальном фильме «История Зеленского» сделала неожиданное признание. Она рассказала, что во время президентских выборов 2019 года надеялась на поражение своего мужа.

«Я никогда не говорила это в слух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», — откровенно заявила Елена Зеленская в фильме. Кроме того, в конце февраля текущего года Елена Зеленская заявила, что ее супруг не планирует занимать пост президента всю жизнь. Она подчеркнула, что Владимир Зеленский готов покинуть свой пост, когда у страны будут гарантии безопасности.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял о необходимости выдвижения Владимира Зеленского на второй срок, несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа и снижение доверия среди части населения и военных. После истечения срока полномочий Зеленского в мае 2024 года выборы были отменены из-за военного положения, а сам президент подчеркивал невозможность их проведения в условиях конфликта с Россией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жена украинского президента Владимира Зеленского — Елена Зеленская в документальном фильме «История Зеленского» сделала неожиданное признание. Она рассказала, что во время президентских выборов 2019 года надеялась на поражение своего мужа. «Я никогда не говорила это в слух, но у меня была слабая надежда, что он таки не победит», — откровенно заявила Елена Зеленская в фильме. Кроме того, в конце февраля текущего года Елена Зеленская заявила, что ее супруг не планирует занимать пост президента всю жизнь. Она подчеркнула, что Владимир Зеленский готов покинуть свой пост, когда у страны будут гарантии безопасности. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял о необходимости выдвижения Владимира Зеленского на второй срок, несмотря на критику со стороны президента США Дональда Трампа и снижение доверия среди части населения и военных. После истечения срока полномочий Зеленского в мае 2024 года выборы были отменены из-за военного положения, а сам президент подчеркивал невозможность их проведения в условиях конфликта с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...