Дипмиссия РФ в Париже попросила Путина помочь графу Шереметеву покинуть Францию

Почетный председатель президиума Международного совета российских соотечественников, граф Петр Шереметев обратился с просьбой о содействии в возвращении на историческую родину — в Россию. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в Париже.
«Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на Родину своих предков — в Россию. На днях посольство получило письмо от Петра Петровича Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам», — говорится в комментарии дипломатической миссии, опубликованном в telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не получали официального обращения от графа Петра Шереметева с просьбой о содействии в возвращении на родину. В СМИ была опубликована копия письма, в котором Шереметев выражал желание переехать из Франции в Россию, перевезти имущество и коллекцию, а также просил помощи в решении организационных вопросов, чтобы исполнить последнюю волю своего отца — провести остаток жизни в России.
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