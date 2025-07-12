Дипмиссия РФ в Париже попросила Путина помочь графу Шереметеву покинуть Францию

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Дипмиссия РФ в Париже направила в Москву письмо графа Шереметева Путину
Дипмиссия РФ в Париже направила в Москву письмо графа Шереметева Путину Фото:

Почетный председатель президиума Международного совета российских соотечественников, граф Петр Шереметев обратился с просьбой о содействии в возвращении на историческую родину — в Россию. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в Париже.

«Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на Родину своих предков — в Россию. На днях посольство получило письмо от Петра Петровича Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам», — говорится в комментарии дипломатической миссии, опубликованном в telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не получали официального обращения от графа Петра Шереметева с просьбой о содействии в возвращении на родину. В СМИ была опубликована копия письма, в котором Шереметев выражал желание переехать из Франции в Россию, перевезти имущество и коллекцию, а также просил помощи в решении организационных вопросов, чтобы исполнить последнюю волю своего отца — провести остаток жизни в России.

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Почетный председатель президиума Международного совета российских соотечественников, граф Петр Шереметев обратился с просьбой о содействии в возвращении на историческую родину — в Россию. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в Париже. «Действительно, им выражено твердое намерение вернуться на Родину своих предков — в Россию. На днях посольство получило письмо от Петра Петровича Шереметева с таким обращением на имя президента России, которое направлено нами в Москву по соответствующим каналам», — говорится в комментарии дипломатической миссии, опубликованном в telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не получали официального обращения от графа Петра Шереметева с просьбой о содействии в возвращении на родину. В СМИ была опубликована копия письма, в котором Шереметев выражал желание переехать из Франции в Россию, перевезти имущество и коллекцию, а также просил помощи в решении организационных вопросов, чтобы исполнить последнюю волю своего отца — провести остаток жизни в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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