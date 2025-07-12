«Не ново, но приятно»: концертный директор Булановой — о популярности певицы у молодежи

Певица Татьяна Буланова сейчас переживает новую волну популярности: билеты на концерт звезды скупают подростки и молодежь. При этом гастрольный график артистки расписан уже минимум до конца года. Концертный директор певицы Сергей Хрусталев в беседе с URA.RU заявил, что такая ситуация произошла даже не в этом году, но от этого не становится менее приятной.
«Мы еще год назад начали видеть на концертах много молодежи. Причем публика совсем разная, есть даже и дети. С чем это связано, точно не могу сказать. Может быть, услышали хорошие песни, прониклись ими, уловили что-то для себя. То, что сейчас у Татьяны стало еще больше популярности — это очень приятно», — говорит Хрусталев.
Концертный директор певицы отметил, что в целом Буланова не против и какой-либо коллаборации с молодыми артистами, было бы время и достойный материал. «Пока нет интересных предложений. Хочется, если делать, чтоб это было не хуже оригинала. Мы всегда за, но было бы время», — пояснил Сергей.
Сейчас у Татьяны расписаны все дни до конца года. А в следующем году, на свой день рождения 6 марта певица выступит на сцене Ледового дворца своего родного города Санкт-Петербурга.
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