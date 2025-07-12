«Не ново, но приятно»: концертный директор Булановой — о популярности певицы у молодежи

Концертный директор Булановой: молодежь на концертах уже год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зумеры массово скупают билеты на концерты Булановой
Зумеры массово скупают билеты на концерты Булановой Фото:

Певица Татьяна Буланова сейчас переживает новую волну популярности: билеты на концерт звезды скупают подростки и молодежь. При этом гастрольный график артистки расписан уже минимум до конца года. Концертный директор певицы Сергей Хрусталев в беседе с URA.RU заявил, что такая ситуация произошла даже не в этом году, но от этого не становится менее приятной.

«Мы еще год назад начали видеть на концертах много молодежи. Причем публика совсем разная, есть даже и дети. С чем это связано, точно не могу сказать. Может быть, услышали хорошие песни, прониклись ими, уловили что-то для себя. То, что сейчас у Татьяны стало еще больше популярности — это очень приятно», — говорит Хрусталев.

Концертный директор певицы отметил, что в целом Буланова не против и какой-либо коллаборации с молодыми артистами, было бы время и достойный материал. «Пока нет интересных предложений. Хочется, если делать, чтоб это было не хуже оригинала. Мы всегда за, но было бы время», — пояснил Сергей.

Сейчас у Татьяны расписаны все дни до конца года. А в следующем году, на свой день рождения 6 марта певица выступит на сцене Ледового дворца своего родного города Санкт-Петербурга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Татьяна Буланова сейчас переживает новую волну популярности: билеты на концерт звезды скупают подростки и молодежь. При этом гастрольный график артистки расписан уже минимум до конца года. Концертный директор певицы Сергей Хрусталев в беседе с URA.RU заявил, что такая ситуация произошла даже не в этом году, но от этого не становится менее приятной. Концертный директор певицы отметил, что в целом Буланова не против и какой-либо коллаборации с молодыми артистами, было бы время и достойный материал. «Пока нет интересных предложений. Хочется, если делать, чтоб это было не хуже оригинала. Мы всегда за, но было бы время», — пояснил Сергей. Сейчас у Татьяны расписаны все дни до конца года. А в следующем году, на свой день рождения 6 марта певица выступит на сцене Ледового дворца своего родного города Санкт-Петербурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...