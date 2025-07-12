Военнослужащий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Игорь Туренко, который недавно был взят в плен в Сумской области, поделился своими наблюдениями о моральном состоянии украинских войск. По его словам, многие его сослуживцы испытывают сомнения в целях конфликта и не видят смысла в его продолжении.
«Люди не очень понимают, за что они воюют. Моральный дух среди моих товарищей очень низкий», – заявил Туренко. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале.
Также он рассказал о проблемах с обращением с погибшими на поле боя. «Видел "200" [военный жаргон, обозначающий погибших], но ни позывных, ни тем более имени – не знаю. Они просто валялись, гнили. Никому до этого не было дела», – добавил пленный.
Ранее другой пленный украинский военнослужащий Иван Шаповал также сообщал о серьезных проблемах в рядах ВСУ, включая нехватку личного состава, недостаточную боевую подготовку и низкую мотивацию бойцов. По его словам, новобранцев быстро направляют на передовую без полноценной адаптации, что приводит к самовольному оставлению позиций и деморализации личного состава.
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