Московский ЦСК завоевал Суперкубок России в матче с «Краснодаром»

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Единственный гол в матче за Суперкубок забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев
Единственный гол в матче за Суперкубок забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев Фото:

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче за Суперкубок России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 1:0. Как сообщил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини, в напряженной обстановке обе команды продемонстрировали высокий уровень игры.

«Матч выдался напряженным, обе команды показали высокий уровень, но нам удалось реализовать свой момент», — передает телеканал «Матч ТВ» слова Челестини. Отмечается, что единственный гол в этой встрече был забит защитником ЦСКА Игорем Дивеевым на 48-й минуте после передачи Виллиана Роши.

В самом конце матча клуб «Краснодар» остался в меньшинстве — на 89-й минуте полузащитник Мозес Кобнан был удален с поля за грубое нарушение. Как уточнил источник, судья принял такое решение после грубого фола со стороны футболиста.

Для московского ЦСКА этот Суперкубок стал восьмым трофеем в истории клуба. В минувшем сезоне столичная команда также показывала уверенную игру и заняла высокую позицию по итогам чемпионата. Несмотря на поражение, «Краснодар» до последних минут боролся за лидерство, сумев создать ряд опасных моментов у ворот соперника. Клуб второй раз в своей истории и второй год подряд сыграл за Суперкубок России.

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Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче за Суперкубок России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 1:0. Как сообщил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини, в напряженной обстановке обе команды продемонстрировали высокий уровень игры. «Матч выдался напряженным, обе команды показали высокий уровень, но нам удалось реализовать свой момент», — передает телеканал «Матч ТВ» слова Челестини. Отмечается, что единственный гол в этой встрече был забит защитником ЦСКА Игорем Дивеевым на 48-й минуте после передачи Виллиана Роши. В самом конце матча клуб «Краснодар» остался в меньшинстве — на 89-й минуте полузащитник Мозес Кобнан был удален с поля за грубое нарушение. Как уточнил источник, судья принял такое решение после грубого фола со стороны футболиста. Для московского ЦСКА этот Суперкубок стал восьмым трофеем в истории клуба. В минувшем сезоне столичная команда также показывала уверенную игру и заняла высокую позицию по итогам чемпионата. Несмотря на поражение, «Краснодар» до последних минут боролся за лидерство, сумев создать ряд опасных моментов у ворот соперника. Клуб второй раз в своей истории и второй год подряд сыграл за Суперкубок России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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