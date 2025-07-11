11 июля 2025

Свердловский пожарный перевоплотился в гладиатора. Фото

Пожарный из Новой Ляли принял участие в шоу «Гладиаторы»
© Служба новостей «URA.RU»
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На арене пожарный соревнуется с именитыми спортсменами
На арене пожарный соревнуется с именитыми спортсменами Фото:

Помощник начальника караула 16-ой пожарно-спасательной части Новой Ляли (Свердловская область) Никита Пилюков снялся в шоу «Гладиаторы». Огнеборец в команде с другими участниками соревновались в разных испытаниях против профессиональных спортсменов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Я хотел показать, что простой пожарный из маленького города тоже может добиться успеха. Что важно верить в себя, развиваться и не бояться выходить за рамки», — рассказал пожарный.

В рамках шоу «гладиаторам» предстоит испытать свои умения в атлетике, силе, стойкости и смекалке. Главной особенностью передачи является соревнование против профессиональных спортсменов.

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Помощник начальника караула 16-ой пожарно-спасательной части Новой Ляли (Свердловская область) Никита Пилюков снялся в шоу «Гладиаторы». Огнеборец в команде с другими участниками соревновались в разных испытаниях против профессиональных спортсменов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Я хотел показать, что простой пожарный из маленького города тоже может добиться успеха. Что важно верить в себя, развиваться и не бояться выходить за рамки», — рассказал пожарный. В рамках шоу «гладиаторам» предстоит испытать свои умения в атлетике, силе, стойкости и смекалке. Главной особенностью передачи является соревнование против профессиональных спортсменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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