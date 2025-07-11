Помощник начальника караула 16-ой пожарно-спасательной части Новой Ляли (Свердловская область) Никита Пилюков снялся в шоу «Гладиаторы». Огнеборец в команде с другими участниками соревновались в разных испытаниях против профессиональных спортсменов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Я хотел показать, что простой пожарный из маленького города тоже может добиться успеха. Что важно верить в себя, развиваться и не бояться выходить за рамки», — рассказал пожарный.
В рамках шоу «гладиаторам» предстоит испытать свои умения в атлетике, силе, стойкости и смекалке. Главной особенностью передачи является соревнование против профессиональных спортсменов.
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