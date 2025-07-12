Молния ударила в Останкинскую башню

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Молния ударила в телебашню из-за ливней
Молния ударила в телебашню из-за ливней Фото:

Молния ударила в Останкинскую телебашню на фоне сильных ливней, града и шквалистого ветра, которые обрушились на Москву и Подмосковье вечером 12 июля. Кадры попадания молнии опубликовал telegram-канал «Осторожно, Москва».

 «Более 85 % молний исходят не из атмосферы в башню, а из башни в атмосферу. Источник молний в облака — антенная часть башни. Высота телебашни способствует иным процессам молниеобразования, чем у наземных сооружений. С обычными жилыми домами такого не происходит», — отмечается в сообщении.

Останкинская башня является самым высоким молниеотводом в столице. Как сообщается на официальном сайте башни, ее высота (540 метров) создает повышенную напряженность электрического поля в этом районе.

Ранее непогода уже привела к серьезным последствиям в Москве: ураганный ветер сорвал крышу с одного из медицинских комплексов города. По данным экстренных служб, пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты продолжают мониторинг погодной ситуации и призывают жителей региона соблюдать осторожность во время грозы.

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Молния ударила в Останкинскую телебашню на фоне сильных ливней, града и шквалистого ветра, которые обрушились на Москву и Подмосковье вечером 12 июля. Кадры попадания молнии опубликовал telegram-канал «Осторожно, Москва».  «Более 85 % молний исходят не из атмосферы в башню, а из башни в атмосферу. Источник молний в облака — антенная часть башни. Высота телебашни способствует иным процессам молниеобразования, чем у наземных сооружений. С обычными жилыми домами такого не происходит», — отмечается в сообщении. Останкинская башня является самым высоким молниеотводом в столице. Как сообщается на официальном сайте башни, ее высота (540 метров) создает повышенную напряженность электрического поля в этом районе. Ранее непогода уже привела к серьезным последствиям в Москве: ураганный ветер сорвал крышу с одного из медицинских комплексов города. По данным экстренных служб, пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты продолжают мониторинг погодной ситуации и призывают жителей региона соблюдать осторожность во время грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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