12 июля 2025

Российские врачи провели редкую операцию по удалению половины тела

© Служба новостей «URA.RU»
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Сложная операция длилась более десяти часов
Сложная операция длилась более десяти часов Фото:

Врачи Центра онкологии имени Блохина в Москве выполнили уникальную операцию по удалению половины тела 43-летнему жителю Вязьмы Смоленской области, страдавшему агрессивной формой рака кожи. Операция длилась 12 часов, а уже через три недели пациент смог вернуться домой.

«Хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России выполнили редчайшую операцию — гемикорпорэктомию или удаление половины тела пациенту из города Вязьмы. К моменту постановки диагноза плоскоклеточный рак поразил практически всю поясничную область мужчины», — сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Пациент с юности передвигался на инвалидной коляске после тяжелой травмы, полученной в результате ДТП. Позже он перенес остеомиелит, а плоскоклеточный рак кожи врачи выявили у него в 2024 году.

Как сообщало URA.RU, ранее в Тюмени врачи провели успешную операцию по удалению злокачественной опухоли кожи лица у 57-летнего мужчины, несмотря на тяжелые сопутствующие заболевания. Пациенту был поставлен диагноз базальноклеточного рака второй стадии, после радикального вмешательства ему удалось сохранить внешний вид и функции тканей.

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Врачи Центра онкологии имени Блохина в Москве выполнили уникальную операцию по удалению половины тела 43-летнему жителю Вязьмы Смоленской области, страдавшему агрессивной формой рака кожи. Операция длилась 12 часов, а уже через три недели пациент смог вернуться домой. «Хирурги НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России выполнили редчайшую операцию — гемикорпорэктомию или удаление половины тела пациенту из города Вязьмы. К моменту постановки диагноза плоскоклеточный рак поразил практически всю поясничную область мужчины», — сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения. Пациент с юности передвигался на инвалидной коляске после тяжелой травмы, полученной в результате ДТП. Позже он перенес остеомиелит, а плоскоклеточный рак кожи врачи выявили у него в 2024 году. Как сообщало URA.RU, ранее в Тюмени врачи провели успешную операцию по удалению злокачественной опухоли кожи лица у 57-летнего мужчины, несмотря на тяжелые сопутствующие заболевания. Пациенту был поставлен диагноз базальноклеточного рака второй стадии, после радикального вмешательства ему удалось сохранить внешний вид и функции тканей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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