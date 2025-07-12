12 июля 2025

Мерца предупредили о последствиях передачи ракет Taurus Украине

Дэвис: решение ФРГ о дальнобойных ракетах для Украины усилит эскалацию с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Поставка немецких ракет еще больше усилит конфликт, подчеркнул военный США
Поставка немецких ракет еще больше усилит конфликт, подчеркнул военный США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Передача Германией Украине дальнобойных ракет Taurus приведет к усилению эскалации в отношениях с Россией. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис.

«Сейчас мы, с западной стороны, предпринимаем дополнительные действия, которые носят еще более провокационный характер и увеличивают вероятность того, что эта война выйдет за пределы Украины. И я не могу поверить, что мы говорим об этом так поздно, когда, казалось бы, должны были быть ближе к прекращению конфликта», — отметил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Как сообщало URA.RU, ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что поставки Германией ракет Taurus Киеву Москва будет рассматривать как прямое участие ФРГ в конфликте. В свою очередь, немецкий канцлер Фридрих Мерц допускал, что ограничения на использование западного оружия по территории России могут быть сняты. 

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Передача Германией Украине дальнобойных ракет Taurus приведет к усилению эскалации в отношениях с Россией. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис. «Сейчас мы, с западной стороны, предпринимаем дополнительные действия, которые носят еще более провокационный характер и увеличивают вероятность того, что эта война выйдет за пределы Украины. И я не могу поверить, что мы говорим об этом так поздно, когда, казалось бы, должны были быть ближе к прекращению конфликта», — отметил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. Как сообщало URA.RU, ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что поставки Германией ракет Taurus Киеву Москва будет рассматривать как прямое участие ФРГ в конфликте. В свою очередь, немецкий канцлер Фридрих Мерц допускал, что ограничения на использование западного оружия по территории России могут быть сняты. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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