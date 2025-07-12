«Вечная слава и 125 миллионов»: что нужно знать перед финалом Клубного чемпионата мира по футболу

В воскресенье, 13 июля 2025, на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) состоится грандиозная развязка первого в истории клубного чемпионата мира ФИФА в расширенном формате. В финале сойдутся лондонский «Челси» и парижский «ПСЖ». Подробнее о турнире, статистке, результатах и финале — в материале URA.RU.
Что за клубный чемпионат мира ФИФА: масштаб и цифры
Клубный чемпионат мира 2025 года вошел в историю как первый турнир в новом формате с участием 32 клубов из шести континентальных конфедераций. С 14 июня футбольный мир наблюдал за соревнованием, включавшим 12 европейских клубов, шесть южноамериканских и по четыре команды из Африки, Азии и КОНКАКАФ, а также представителей Океании и США как страны-хозяйки.
За месяц турнира было сыграно 62 матча из запланированных 63. На них присутствовали 2,410,944 зрителя, что составляет в среднем 38,886 болельщиков за игру. В этих матчах было забито 192 гола (в среднем 3,1 за игру), что говорит о высокой результативности турнира.
Групповой этап КЧМ: неожиданности и закономерности
Групповой этап подарил немало сюрпризов. В группе A «Палмейрас» и «Интер Майами» под руководством Лионеля Месси набрали одинаковое количество очков (по 5), но бразильцы заняли первое место благодаря лучшей разнице мячей. Громким шоком стало прохождение группового этапа саудовским «Аль-Хилялем», оставившим позади себя австрийский «Ред Булл Зальцбург».
Группа B запомнилась невероятной конкуренцией: «ПСЖ», «Ботафого» и «Атлетико Мадрид» набрали по 6 очков, но французы вышли с первого места благодаря лучшей разнице мячей в личных встречах. «Сиэтл Саундерс» проиграл все три матча.
«Манчестер Сити» — единственная команда, выигравшая все три матча группового этапа, забив 13 и пропустив всего 2 гола. Тем удивительнее было их последующее поражение от «Аль-Хиляля» в 1/8 финала со счетом 3:4 в дополнительное время.
Лидеры бомбардирской гонки Клубного чемпионата Мира
Турнир подарил футбольному миру настоящее соревнование бомбардиров. На данный момент сразу четыре игрока лидируют с 4 забитыми мячами:
- Анхель Ди Мария ("Бенфика")
- Гонсало Гарсия ("Реал Мадрид")
- Серу Гирасси ("Боруссия Дортмунд")
- Маркос Леонардо ("Аль-Хиляль")
За ними следуют девять футболистов, забивших по 3 гола, включая Фила Фодена («Манчестер Сити»), Гарри Кейна («Бавария»), Джамала Мусиалу («Бавария»), Педру Нету («Челси») и Фабиана Руиса («ПСЖ»).
В списке лучших ассистентов турнира лидирует полузащитник «Челси» Энцо Фернандес с тремя результативными передачами. Это делает его важнейшим звеном в финальном матче.
Сенсации плей-офф
Стадия плей-офф преподнесла несколько громких сенсаций. Главной неожиданностью стало поражение «Манчестер Сити» от саудовского «Аль-Хиляля» (3:4) в 1/8 финала. «Горожане» вели в счете, но арабский клуб сумел перевести игру в дополнительное время и вырвать победу благодаря дублю бразильца Маркоса Леонардо.
Четвертьфинальная стадия запомнилась напряженным противостоянием «Палмейраса» и «Челси», где лондонцы вырвали победу благодаря автоголу Веветрона на 83-й минуте (2:1). «ПСЖ» уверенно переиграл мюнхенскую «Баварию» (2:0), а «Реал Мадрид» одолел дортмундскую «Боруссию» в драматичном матче со счетом 3:2, причем победный гол Килиан Мбаппе забил на 90+4 минуте.
Полуфиналы прошли под знаком доминирования финалистов. «Челси» обыграл бразильский «Флуминенсе» со счетом 2:0 благодаря дублю Жоао Педро, а «ПСЖ» шокировал футбольный мир, разгромив «Реал Мадрид» со счетом 4:0. Дубль Фабиана Руиса, голы Усмана Дембеле и Серхио Рамоса поставили королевский клуб на колени.
Проблемы с посещаемостью
Несмотря на звездный состав участников, организаторы столкнулись с серьезными проблемами посещаемости. Если финальные матчи и игры с участием хозяев («Интер Майами») собирали внушительную аудиторию (более 60 тысяч), то многие другие встречи проходили при полупустых трибунах.
Самые низкие показатели посещаемости были зафиксированы на матчах:
- "Ульсан Хендэ" — "Мамелоди Сандаунз" (3,412 зрителей)
- "Бенфика" — "Окленд Сити" (6,730 зрителей)
- "Пачука" — "Ред Булл Зальцбург" (5,282 зрителя)
- "Боруссия Дортмунд" — "Ульсан Хёндэ" (8,239 зрителей)
ФИФА пришлось прибегать к снижению цен на билеты — в некоторых случаях с $473 до $13,4. Это вызвало возмущение болельщиков, купивших билеты по полной стоимости заранее.
Погодные проблемы и жара
Серьезным испытанием для команд и организаторов стали погодные условия. Шесть матчей были прерваны из-за гроз, что вызвало многочисленные жалобы тренеров и игроков. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска критично высказался: «Они уже приостановили шесть, семь, восемь игр. Вероятно, что-то идет не так. Значит, это не подходящее место для проведения данного соревнования».
Изнуряющая жара также повлияла на качество игры. На некоторых стадионах во время дневных матчей температура достигала 38°C, что ставило под угрозу здоровье футболистов.
Ключевые игроки финалистов
«Челси» делает ставку на молодых талантов и опытных лидеров:
- Жоао Педро — автор двух голов в полуфинале
- Энцо Фернандес — лучший ассистент турнира (3 передачи)
- Педру Нету — 3 гола на турнире
- Коул Палмер — 1 гол и 2 результативные передачи
«ПСЖ» построил игру вокруг мощной полузащиты:
- Фабиан Руис — 3 гола, включая дубль в полуфинале
- Ашраф Хакими — 1 гол и 2 результативные передачи
- Усман Дембеле — 2 гола в решающих матчах
- Бредли Барколя — лидер по скоростным прорывам на турнире
Призовой фонд и финансовые стимулы
Победитель завтрашнего финала получит дополнительные 40 миллионов долларов к уже заработанным за турнир деньгам, а общая сумма для чемпиона может достигнуть 125 миллионов долларов. Для сравнения, победитель Лиги чемпионов УЕФА 2024/25 получит около 85 миллионов евро.
Общий призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов, который распределяется по трем направлениям: — 475 миллионов долларов за спортивные достижения — 525 миллионов долларов за участие — 250 миллионов долларов на программы солидарности для развития футбола
Критика и будущее турнира
Несмотря на звездный состав участников, турнир подвергся серьезной критике. Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал новый формат «худшей идеей, когда-либо реализованной в футболе», а президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил о «настоящей катастрофе» для календаря и здоровья игроков.
Однако президент ФИФА Джанни Инфантино продолжает настаивать на успешности проекта: «Несмотря на некоторые замечания, это особенный, даже уникальный турнир. Мы наконец смогли организовать настоящий чемпионат мира для клубов».
Следующий клубный чемпионат мира в аналогичном формате запланирован на 2029 год, а в промежутке ФИФА будет проводить ежегодный Межконтинентальный кубок по формату, схожему с прежней версией клубного чемпионата мира.
Где смотреть финал в России
Российские болельщики смогут увидеть решающий матч клубного чемпионата мира на платформе «Окко Спорт», которая приобрела эксклюзивные права на трансляцию турнира в России и странах СНГ. Помимо прямой трансляции самого финала, начиная с 21:30 по московскому времени, зрителям будет предложена предматчевая аналитическая студия с участием экспертов и бывших футболистов.
Тактический анализ противостояния
Предстоящий финал обещает стать не только битвой талантов, но и серьезной тактической дуэлью между Луисом Энрике и Энцо Мареской.
«ПСЖ» под руководством испанского специалиста использует схему 4-3-3 с высоким прессингом и доминированием в центре поля. Ключевыми элементами игры парижан являются:
- Быстрый переход от обороны к атаке через вингеров
- Активное использование флангов, особенно через Хакими и Нуно Мендеша
- Контроль центра поля тройкой Руис-Витинья-Заир-Эмери
- Высокая позиционная гибкость атакующих игроков
«Челси» при Мареске предпочитает более прагматичный подход с формацией 4-2-3-1:
- Компактная оборона с быстрым переходом в контратаку
- Активное использование прессинга в средней линии поля
- Ключевая роль Энцо Фернандеса как плеймейкера
- Скоростные прорывы вингеров Нету и Мадуэке
Рекорды турнира и статистические достижения
Клубный чемпионат мира 2025 года уже установил несколько примечательных рекордов:
- "Бавария" забила 10 голов "Окленд Сити" — самая крупная победа в истории турнира
- Защитник "Бенфики" Николас Отаменди стал самым возрастным автором гола на турнире (37 лет и 122 дня)
- Килиан Мбаппе установил рекорд скорости на турнире — 36,2 км/ч в матче с "Реалом"
- Вратарь "Аль-Хиляля" Буну сделал 9 сейвов в матче с "Манчестер Сити" — лучший показатель на турнире
- Лионель Месси ("Интер Майами") сыграл свой 1000-й матч в профессиональной карьере во время группового этапа
Культурное значение и наследие турнира
Клубный чемпионат мира 2025 года, несмотря на критику, стал важной вехой в истории футбола, объединив клубные традиции разных континентов. Впервые в одном турнире встретились команды из Европы, Южной Америки, Азии, Африки, Северной Америки и Океании в таком масштабе.
Турнир также послужил важной проверкой для США перед чемпионатом мира 2026 года, позволив протестировать инфраструктуру, логистику и организационные возможности.
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