12 июля 2025

Yle: финские власти задержали на границе бывшего солдата группы «Вагнер»

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Финские пограничники сообщили о задержании «вагнеровца»
Финские пограничники сообщили о задержании «вагнеровца» Фото:

Финские власти задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» при попытке пересечь границу, сообщает издание Yle со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, инцидент произошел 17 июня в Северной Карелии. Мужчина, которого зовут Евгений, был задержан пограничной службой, после чего ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям.

По информации финских правоохранительных органов, задержанный якобы критиковал Россию и обратился с просьбой о предоставлении убежища. «Мужчина подозревается в совершении военных преступлений и незаконном пересечении государственной границы», — приводит издание слова представителей финских властей. В настоящее время он находится под стражей и отказывается от контактов с прессой.

В материале Yle также говорится, что финские правоохранители располагают видеозаписью из социальных сетей, на которой, предположительно, запечатлен момент задержания. Подробности уголовного дела и содержание обвинений в отношении бывшего бойца «Вагнера» в интересах следствия не раскрываются. Финские органы продолжают расследование обстоятельств его появления на территории страны и выясняют возможную причастность к преступлениям, совершенным за рубежом.

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Финские власти задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» при попытке пересечь границу, сообщает издание Yle со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, инцидент произошел 17 июня в Северной Карелии. Мужчина, которого зовут Евгений, был задержан пограничной службой, после чего ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям. По информации финских правоохранительных органов, задержанный якобы критиковал Россию и обратился с просьбой о предоставлении убежища. «Мужчина подозревается в совершении военных преступлений и незаконном пересечении государственной границы», — приводит издание слова представителей финских властей. В настоящее время он находится под стражей и отказывается от контактов с прессой. В материале Yle также говорится, что финские правоохранители располагают видеозаписью из социальных сетей, на которой, предположительно, запечатлен момент задержания. Подробности уголовного дела и содержание обвинений в отношении бывшего бойца «Вагнера» в интересах следствия не раскрываются. Финские органы продолжают расследование обстоятельств его появления на территории страны и выясняют возможную причастность к преступлениям, совершенным за рубежом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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