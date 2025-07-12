Недалеко от Невьянска (Свердловская область) 49-летний водитель за рулем иномарки не справился с управлением, перевернулся и улетел в кювет. В результате трагедии водитель погиб до приезда медиков. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«В результате ДТП водитель погиб на месте. Пассажирка 1985 года рождения с травмами была доставлена в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.
Погибший водитель имел стаж вождения 25 лет. Было установлено, что во время аварии водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнем безопасности. На месте ДТП ведется расследование.
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