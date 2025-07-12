12 июля 2025
11 июля 2025

На трассе под Екатеринбургом произошла жуткая авария, есть погибший. Фото

Вблизи Невьянска в результате аварии погиб 49-летний мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии погиб водитель авто (архивное фото)
В результате аварии погиб водитель авто (архивное фото) Фото:

Недалеко от Невьянска (Свердловская область) 49-летний водитель за рулем иномарки не справился с управлением, перевернулся и улетел в кювет. В результате трагедии водитель погиб до приезда медиков. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«В результате ДТП водитель погиб на месте. Пассажирка 1985 года рождения с травмами была доставлена в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.

Погибший водитель имел стаж вождения 25 лет. Было установлено, что во время аварии водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнем безопасности. На месте ДТП ведется расследование.

Фото:

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Недалеко от Невьянска (Свердловская область) 49-летний водитель за рулем иномарки не справился с управлением, перевернулся и улетел в кювет. В результате трагедии водитель погиб до приезда медиков. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате ДТП водитель погиб на месте. Пассажирка 1985 года рождения с травмами была доставлена в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве. Погибший водитель имел стаж вождения 25 лет. Было установлено, что во время аварии водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнем безопасности. На месте ДТП ведется расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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