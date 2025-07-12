12 июля 2025

Трамп заявил, что список Эпштейна является творением демократов

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп считает, что именно демократы придумали документы, связанные с Эпштейном
Трамп считает, что именно демократы придумали документы, связанные с Эпштейном Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы сфабриковали документы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном, чтобы дискредитировать его и его окружение. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

«Годами Эпштейн, снова и снова. Зачем придавать огласке документы, написанные (бывшим президентом США Бараком — ред.) Обамой, продажной Хиллари (бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон — ред.)», — отметил Трамп в своем обращении. Он подчеркнул, что считает эти материалы частью клеветнической кампании против него.

Трамп также обвинил демократов, бывших руководителей ЦРУ и ФБР, а также представителей администрации Джо Байдена в участии в создании так называемого «досье Эпштейна». В частности, он провел параллели с другими резонансными делами последних лет: теорией о «российском следе» в американских выборах и публикациями о ноутбуке сына Байдена.

По словам американского президента, аналогичная схема применялась для создания досье Кристофера Стила против него во время предыдущей избирательной кампании. Трамп отдельно подчеркнул, что действия демократов поддерживают и некоторые его бывшие сторонники. Он выразил мнение, что подобные публикации направлены на оказание давления в преддверии новых выборов и дальнейшую дискредитацию его политической деятельности.

В Соединенных Штатах разразился беспрецедентный скандал, получивший в СМИ название политического землетрясения. Известный предприниматель Илон Маск выдвинул обвинения в адрес  Трампа, заявив о его причастности к контактам с Джеффри Эпштейном, который ранее был признан виновным в преступлениях сексуального характера и педофилии, напоминает телеканал 360.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы сфабриковали документы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном, чтобы дискредитировать его и его окружение. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social. «Годами Эпштейн, снова и снова. Зачем придавать огласке документы, написанные (бывшим президентом США Бараком — ред.) Обамой, продажной Хиллари (бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон — ред.)», — отметил Трамп в своем обращении. Он подчеркнул, что считает эти материалы частью клеветнической кампании против него. Трамп также обвинил демократов, бывших руководителей ЦРУ и ФБР, а также представителей администрации Джо Байдена в участии в создании так называемого «досье Эпштейна». В частности, он провел параллели с другими резонансными делами последних лет: теорией о «российском следе» в американских выборах и публикациями о ноутбуке сына Байдена. По словам американского президента, аналогичная схема применялась для создания досье Кристофера Стила против него во время предыдущей избирательной кампании. Трамп отдельно подчеркнул, что действия демократов поддерживают и некоторые его бывшие сторонники. Он выразил мнение, что подобные публикации направлены на оказание давления в преддверии новых выборов и дальнейшую дискредитацию его политической деятельности. В Соединенных Штатах разразился беспрецедентный скандал, получивший в СМИ название политического землетрясения. Известный предприниматель Илон Маск выдвинул обвинения в адрес  Трампа, заявив о его причастности к контактам с Джеффри Эпштейном, который ранее был признан виновным в преступлениях сексуального характера и педофилии, напоминает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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