В России оценили вероятность распространения чумы

Риск заражения и смерти от чумы в России остается крайне низким благодаря эффективной системе эпидемиологического контроля. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя ситуацию с подтвержденным случаем чумы в американском штате Аризона.
«В России, несмотря на наличие природных очагов чумы, заражение маловероятно благодаря налаженной системе активного эпидемиологического надзора. Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль», — сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.
Ранее в Аризоне (США) лабораторно подтвердили случай заражения чумой. Была диагностирована легочная форма заболевания. Это первый летальных исход от инфекции в регионе с 2007 года. Легочная чума считается самой тяжелой разновидностью инфекции, вызываемой бактерией Yersinia pestis.
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