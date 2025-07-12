В Миассе Челябинской области на площади перед городской администрацией вечером 12 июля состоялся праздник, посвященный Дню выпуска первого автомобиля. В качестве хедлайнера мероприятия на сцене выступили артисты Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская. После исполнения хитов жители долго не хотели отпускать певцов, требуя песен на бис.
Как отмечают пользователи в соцсети, Владимир Пресняков исполнил в Миассе свои самые известные композиции. Среди них «Стюардесса по имени Жанна», «Острова», «Странник» и многие другие. В завершение концерта участники праздника начали аплодировать и требовать спеть еще. Пресняков и Подольская не смогли отказать публике.
В субботу, 12 июля, жители Миасса отметили День первого выпуска автомобиля. Для жителей приготовили концертную и развлекательную программу. В завершение вечера прозвучал праздничный салют.
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