12 июля 2025
11 июля 2025

Челябинцы не захотели отпускать Владимира Преснякова и супругу после совместного вечера. Видео

Преснякова и Подольскую попросили спеть на бис в Миассе
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Жена Преснякова, Наталья Подольская, выступила в Миассе вместе с супругом
Жена Преснякова, Наталья Подольская, выступила в Миассе вместе с супругом Фото:

В Миассе Челябинской области на площади перед городской администрацией вечером 12 июля состоялся праздник, посвященный Дню выпуска первого автомобиля. В качестве хедлайнера мероприятия на сцене выступили артисты Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская. После исполнения хитов жители долго не хотели отпускать певцов, требуя песен на бис.

Как отмечают пользователи в соцсети, Владимир Пресняков исполнил в Миассе свои самые известные композиции. Среди них «Стюардесса по имени Жанна», «Острова», «Странник» и многие другие. В завершение концерта участники праздника начали аплодировать и требовать спеть еще. Пресняков и Подольская не смогли отказать публике.

В субботу, 12 июля, жители Миасса отметили День первого выпуска автомобиля. Для жителей приготовили концертную и развлекательную программу. В завершение вечера прозвучал праздничный салют.

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В Миассе Челябинской области на площади перед городской администрацией вечером 12 июля состоялся праздник, посвященный Дню выпуска первого автомобиля. В качестве хедлайнера мероприятия на сцене выступили артисты Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская. После исполнения хитов жители долго не хотели отпускать певцов, требуя песен на бис. Как отмечают пользователи в соцсети, Владимир Пресняков исполнил в Миассе свои самые известные композиции. Среди них «Стюардесса по имени Жанна», «Острова», «Странник» и многие другие. В завершение концерта участники праздника начали аплодировать и требовать спеть еще. Пресняков и Подольская не смогли отказать публике. В субботу, 12 июля, жители Миасса отметили День первого выпуска автомобиля. Для жителей приготовили концертную и развлекательную программу. В завершение вечера прозвучал праздничный салют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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