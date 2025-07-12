Масштабное авиационное шоу «Крылья Пармы» состоялось в субботу, 12 июля, на аэродроме «Фролово» вблизи Перми. Ключевым элементом программы стало выступление пилотажной группы Военно-воздушных сил России «Русские Витязи». Экипажи тяжелых истребителей продемонстрировали сложные элементы высшего пилотажа. Кульминацией авиашоу стало появление в небе огромной фигуры Ангела-хранителя с расправленными крыльями, которую пилоты создали с помощью синхронного применения дымовых трассеров.
Главной музыкальной гостьей фестиваля выступила певица Пелагея, которая впервые представила публике фестиваля «Крылья Пармы» свой авторский стиль, сочетающий элементы русского народного искусства и рока. Самые яркие и запоминающиеся моменты события — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!