12 июля 2025
11 июля 2025

Виражи в облаках и концерт Пелагеи: как Пермь встретила главное авиашоу года «Крылья Пармы». Фоторепортаж

В Пермском крае завершилось масштабное авиашоу «Крылья Пармы»
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На аэродроме «Фролово» около Перми 12 июля развернулось захватывающее зрелище
На аэродроме «Фролово» около Перми 12 июля развернулось захватывающее зрелище Фото:

Масштабное авиационное шоу «Крылья Пармы» состоялось в субботу, 12 июля, на аэродроме «Фролово» вблизи Перми. Ключевым элементом программы стало выступление пилотажной группы Военно-воздушных сил России «Русские Витязи». Экипажи тяжелых истребителей продемонстрировали сложные элементы высшего пилотажа. Кульминацией авиашоу стало появление в небе огромной фигуры Ангела-хранителя с расправленными крыльями, которую пилоты создали с помощью синхронного применения дымовых трассеров.

Главной музыкальной гостьей фестиваля выступила певица Пелагея, которая впервые представила публике фестиваля «Крылья Пармы» свой авторский стиль, сочетающий элементы русского народного искусства и рока. Самые яркие и запоминающиеся моменты события — в фоторепортаже URA.RU.

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Масштабное авиационное шоу «Крылья Пармы» состоялось в субботу, 12 июля, на аэродроме «Фролово» вблизи Перми. Ключевым элементом программы стало выступление пилотажной группы Военно-воздушных сил России «Русские Витязи». Экипажи тяжелых истребителей продемонстрировали сложные элементы высшего пилотажа. Кульминацией авиашоу стало появление в небе огромной фигуры Ангела-хранителя с расправленными крыльями, которую пилоты создали с помощью синхронного применения дымовых трассеров. Главной музыкальной гостьей фестиваля выступила певица Пелагея, которая впервые представила публике фестиваля «Крылья Пармы» свой авторский стиль, сочетающий элементы русского народного искусства и рока. Самые яркие и запоминающиеся моменты события — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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