Усиленная охрана и вилла со спа: как живет Пугачева в Юрмале

Народная артистка России Алла Пугачева помогает советской эстрадной певице Лайме Вайкуле привлекать внимание к фестивалю «Рандеву», который пройдет в июле в Юрмале, поскольку продажи идут слабо. Об этом сообщают СМИ.
"Подружка певицы русофобка Лайма Вайкуле живет рядом с Пугачевой, принимает ее в гостях и уже успела с ее помощью отрекламировать свой фестиваль: мол Алла придет, приглашена. Билеты на июльский фестиваль "Рандеву" Вайкуле продаются плохо, поэтому появление Пугачевой на мероприятии — ее постоянный рекламный трюк", — пишет "Комсомольская правда".
Пугачева вместе с семьей арендует виллу в Юрмале на летний сезон. Дом расположен на второй линии от моря, рядом с концертным залом «Дзинтари». Вилла включает восемь комнат, спа-комплекс, теннисный корт, кинозал и зимний сад. Несмотря на смену владельцев за последние годы, условия аренды для певицы остаются прежними, при этом ей предоставляется существенная скидка — особенно сейчас, когда из-за отсутствия российских туристов спрос на жилье снижен.
В этом году уровень безопасности был увеличен: за семьей следят два охранника, один из которых исполняет роль водителя. В обслуживании дома задействованы домработница, повар и помощник по хозяйству. Хотя у друзей Пугачевой в Юрмале есть просторные квартиры, артистка предпочитает арендовать отдельную резиденцию благодаря ее удобству и предоставляемой скидке. Вилла находится под охраной и оснащена системой видеонаблюдения.
Ранее блогер Вадим Манукян сообщил,о возможном визите Аллы Пугачевой в Россию. По его словам, приезд артистки может быть связан с участием в фестивале «Новая волна», куда ее, по его словам, пригласили. Он отметил, что для Пугачевой нет правовых ограничений на поездку, так как она не признана иностранным агентом и не преследуется уголовно, передает "Ридус".
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