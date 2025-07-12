12 июля 2025
11 июля 2025

В Свердловском районе Перми завершился ремонт моста через реку Егошиху. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Генподрядчиком объекта выступило ООО «ТехДорГрупп»
Генподрядчиком объекта выступило ООО «ТехДорГрупп» Фото:

В Перми завершили капитальный ремонт моста через реку Егошиху в Свердловском районе. Обновление провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», передает пресс-служба минтранспорта Прикамья.

«На мосту полностью заменили асфальтовое покрытие и барьерное ограждение. Кроме того, на подходах к сооружению обновили перильное ограждение и частично восстановили поврежденный бортовой камень», — написано в telegram-канале ведомства.

Длина конструкции составляет почти 291 метр, он ежедневно принимает более 25 тысяч автомобилей, включая городские автобусные маршруты. Сооружение связывает Индустриальный район с Мотовилихой и обеспечивает выезд на Восточный обход, что делает его важнейшей транспортной артерией для города и окрестностей. Ранее о завершении ремонтных работ на мосту сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ремонтные работы на объекте закончены
Ремонтные работы на объекте закончены
Фото:

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В Перми завершили капитальный ремонт моста через реку Егошиху в Свердловском районе. Обновление провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», передает пресс-служба минтранспорта Прикамья. «На мосту полностью заменили асфальтовое покрытие и барьерное ограждение. Кроме того, на подходах к сооружению обновили перильное ограждение и частично восстановили поврежденный бортовой камень», — написано в telegram-канале ведомства. Длина конструкции составляет почти 291 метр, он ежедневно принимает более 25 тысяч автомобилей, включая городские автобусные маршруты. Сооружение связывает Индустриальный район с Мотовилихой и обеспечивает выезд на Восточный обход, что делает его важнейшей транспортной артерией для города и окрестностей. Ранее о завершении ремонтных работ на мосту сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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