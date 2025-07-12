В Перми завершили капитальный ремонт моста через реку Егошиху в Свердловском районе. Обновление провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», передает пресс-служба минтранспорта Прикамья.
«На мосту полностью заменили асфальтовое покрытие и барьерное ограждение. Кроме того, на подходах к сооружению обновили перильное ограждение и частично восстановили поврежденный бортовой камень», — написано в telegram-канале ведомства.
Длина конструкции составляет почти 291 метр, он ежедневно принимает более 25 тысяч автомобилей, включая городские автобусные маршруты. Сооружение связывает Индустриальный район с Мотовилихой и обеспечивает выезд на Восточный обход, что делает его важнейшей транспортной артерией для города и окрестностей. Ранее о завершении ремонтных работ на мосту сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!