12 июля 2025
11 июля 2025

Очевидец пытался помочь, но погиб на пожаре в Челябинской области

В Челябинской области при пожаре погибли два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в челябинском селе унес жизни двух человек
Пожар в челябинском селе унес жизни двух человек Фото:

В селе Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

«На улице Карла Маркса загорелись жилой двухэтажный дом, гараж и баня. В результате происшествия погибли два человека — хозяин дома и очевидец, который пытался оказать помощь на пожаре», — уточнили в ведомстве.

В момент происшествия в здании находилась женщина, которой удалось покинуть помещение при содействии очевидцев. Огонь охватил территорию площадью 270 квадратных метров и был оперативно потушен. По предварительной информации, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

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В селе Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. «На улице Карла Маркса загорелись жилой двухэтажный дом, гараж и баня. В результате происшествия погибли два человека — хозяин дома и очевидец, который пытался оказать помощь на пожаре», — уточнили в ведомстве. В момент происшествия в здании находилась женщина, которой удалось покинуть помещение при содействии очевидцев. Огонь охватил территорию площадью 270 квадратных метров и был оперативно потушен. По предварительной информации, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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