Очевидец пытался помочь, но погиб на пожаре в Челябинской области

В селе Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
«На улице Карла Маркса загорелись жилой двухэтажный дом, гараж и баня. В результате происшествия погибли два человека — хозяин дома и очевидец, который пытался оказать помощь на пожаре», — уточнили в ведомстве.
В момент происшествия в здании находилась женщина, которой удалось покинуть помещение при содействии очевидцев. Огонь охватил территорию площадью 270 квадратных метров и был оперативно потушен. По предварительной информации, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.
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