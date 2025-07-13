Россиянам напомнили об опасности иностранных сервисов в смартфонах

Депутат ГД Немкин: иностранные сервисы в гаджетах скрытно собирают личные данные
© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранные сервисы могут собирать персональные данные человека без его явного согласия
Иностранные сервисы могут собирать персональные данные человека без его явного согласия Фото:

Иностранные мобильные сервисы скрытно собирают персональные данные россиян с помощью трекеров, куки и скрытых запросов к серверам. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Многие иностранные сервисы делают это незаметно для пользователя. В ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя», — заявил Немкин. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что подобные действия дают возможность создавать детальные цифровые профили пользователей без их прямого согласия.

Депутат уточнил, что особенно активно собираются метаданные — сведения о времени, месте и способе взаимодействия с приложением. Даже при простом открытии программы фиксируются IP-адрес, геолокация, уровень заряда батареи и язык интерфейса. Часто пользователь соглашается на обработку этих данных, не читая сложные пользовательские соглашения. В ряде случаев собранная информация может передаваться третьим лицам или использоваться для обучения алгоритмов без ведома пользователя.

Немкин напомнил о случаях с иностранными платформами, когда TikTok обвиняли в сборе метаданных и биометрии, а Meta (экстремистская организация, запрещена в РФ) — в передаче данных сторонним организациям. Также Google подвергался критике за сбор данных о местоположении даже при отключенной функции геолокации.

Ранее подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов отмечал, что данные, передаваемые через зарубежные мессенджеры, могут использоваться для наведения ударов и кибератак. В 2025 году также основной угрозой стали мошеннические звонки с применением персональных данных и дипфейков.

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Иностранные мобильные сервисы скрытно собирают персональные данные россиян с помощью трекеров, куки и скрытых запросов к серверам. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. «Многие иностранные сервисы делают это незаметно для пользователя. В ход идут трекеры, встроенные в мобильные приложения, куки, пиксели отслеживания, а также скрытые запросы к серверам, которые передают информацию о действиях, местоположении, устройстве и предпочтениях пользователя», — заявил Немкин. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что подобные действия дают возможность создавать детальные цифровые профили пользователей без их прямого согласия. Депутат уточнил, что особенно активно собираются метаданные — сведения о времени, месте и способе взаимодействия с приложением. Даже при простом открытии программы фиксируются IP-адрес, геолокация, уровень заряда батареи и язык интерфейса. Часто пользователь соглашается на обработку этих данных, не читая сложные пользовательские соглашения. В ряде случаев собранная информация может передаваться третьим лицам или использоваться для обучения алгоритмов без ведома пользователя. Немкин напомнил о случаях с иностранными платформами, когда TikTok обвиняли в сборе метаданных и биометрии, а Meta (экстремистская организация, запрещена в РФ) — в передаче данных сторонним организациям. Также Google подвергался критике за сбор данных о местоположении даже при отключенной функции геолокации. Ранее подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов отмечал, что данные, передаваемые через зарубежные мессенджеры, могут использоваться для наведения ударов и кибератак. В 2025 году также основной угрозой стали мошеннические звонки с применением персональных данных и дипфейков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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