12 июля 2025

В Пермской опере подвели итоги 153-го театрального сезона

Пермский театр оперы и балета за год посетили более 140 000 зрителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Театр поблагодарил преданную публику за сезон
Театр поблагодарил преданную публику за сезон Фото:

По итогу 153-го сезона Пермский театр оперы и балета посетили свыше 140 тысяч зрителей. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Театр посетили более 140 тысяч зрителей, которые подарили артистам почти 500 букетов. За сезон на сцене прошло 347 событий, включая шесть премьер и несколько крупных концертов», — приводит слова представителей Пермской оперы «КП-Пермь».

В число премьер сезона вошли оперы «Пиковая дама» и «Самсон и Далила», балеты «Сильвия» и «Орфей», а также спектакли «Легенда скрипичных номеров» и прогулка-спектакль «Городская сюита». В театре также возобновили показ оперы для детей «Двенадцать месяцев» и провели 10 онлайн-трансляций, которые собрали свыше 160 тысяч просмотров.

Финансовую поддержку коллективу оказали 50 компаний и 65 частных меценатов, общий объем пожертвований составил 33,1 млн рублей. Новый сезон начнется с постановки «Пиковая дама». URA.RU писало ранее, что в этом году театр отмечает двойной юбилей.

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По итогу 153-го сезона Пермский театр оперы и балета посетили свыше 140 тысяч зрителей. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. «Театр посетили более 140 тысяч зрителей, которые подарили артистам почти 500 букетов. За сезон на сцене прошло 347 событий, включая шесть премьер и несколько крупных концертов», — приводит слова представителей Пермской оперы «КП-Пермь». В число премьер сезона вошли оперы «Пиковая дама» и «Самсон и Далила», балеты «Сильвия» и «Орфей», а также спектакли «Легенда скрипичных номеров» и прогулка-спектакль «Городская сюита». В театре также возобновили показ оперы для детей «Двенадцать месяцев» и провели 10 онлайн-трансляций, которые собрали свыше 160 тысяч просмотров. Финансовую поддержку коллективу оказали 50 компаний и 65 частных меценатов, общий объем пожертвований составил 33,1 млн рублей. Новый сезон начнется с постановки «Пиковая дама». URA.RU писало ранее, что в этом году театр отмечает двойной юбилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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