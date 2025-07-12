В Пермской опере подвели итоги 153-го театрального сезона

По итогу 153-го сезона Пермский театр оперы и балета посетили свыше 140 тысяч зрителей. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
«Театр посетили более 140 тысяч зрителей, которые подарили артистам почти 500 букетов. За сезон на сцене прошло 347 событий, включая шесть премьер и несколько крупных концертов», — приводит слова представителей Пермской оперы «КП-Пермь».
В число премьер сезона вошли оперы «Пиковая дама» и «Самсон и Далила», балеты «Сильвия» и «Орфей», а также спектакли «Легенда скрипичных номеров» и прогулка-спектакль «Городская сюита». В театре также возобновили показ оперы для детей «Двенадцать месяцев» и провели 10 онлайн-трансляций, которые собрали свыше 160 тысяч просмотров.
Финансовую поддержку коллективу оказали 50 компаний и 65 частных меценатов, общий объем пожертвований составил 33,1 млн рублей. Новый сезон начнется с постановки «Пиковая дама». URA.RU писало ранее, что в этом году театр отмечает двойной юбилей.
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