12 июля 2025

Свердловская учительница химии пошла сдавать ЕГЭ вместе с учениками

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В 2025 году количество стобалльников по химии в регионе увеличилось вдвое
В 2025 году количество стобалльников по химии в регионе увеличилось вдвое Фото:

В Свердловской области учитель химии школы № 8 города Ирбит Наталья Воложанина получила 100 баллов на ЕГЭ по своему предмету. Педагог с 40-летним стажем сдавала экзамен в 2025 году вместе с выпускниками прошлых лет и собственными учениками, чтобы оценить объективность и сложность испытания, сообщает информационный портал региона.

По словам самой Натальи Воложаниной, она решила лично пройти экзамен, чтобы сформировать собственное мнение о процедуре и поделиться им с учениками. «В социальных сетях можно прочитать много очень эмоциональных, зачастую негативных суждений по поводу ЕГЭ. Я решила, что сдать экзамен — это лучший способ составить собственное мнение и поделиться им с учениками», — рассказала педагог.

Воложанина занимается подготовкой школьников на углубленном уровне, участвует в проекте «Медицинский класс» и отмечает, что высокий результат возможен при системном подходе к обучению. Среди ее учеников в этом году одна выпускница также получила максимальный балл по химии, остальные показали результат выше 80 баллов. По мнению учителя, успех зависит прежде всего от знаний, внимательности и самоконтроля: тренировать нужно не только выполнение типовых заданий, но и способность анализировать свою работу.

В этом году проведение ЕГЭ сопровождалось рядом скандалов: выпускники жаловались на высокую сложность заданий, сообщалось о масштабных утечках ответов, технических сбоях и спорных досмотрах участников экзамена. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

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В Свердловской области учитель химии школы № 8 города Ирбит Наталья Воложанина получила 100 баллов на ЕГЭ по своему предмету. Педагог с 40-летним стажем сдавала экзамен в 2025 году вместе с выпускниками прошлых лет и собственными учениками, чтобы оценить объективность и сложность испытания, сообщает информационный портал региона. По словам самой Натальи Воложаниной, она решила лично пройти экзамен, чтобы сформировать собственное мнение о процедуре и поделиться им с учениками. «В социальных сетях можно прочитать много очень эмоциональных, зачастую негативных суждений по поводу ЕГЭ. Я решила, что сдать экзамен — это лучший способ составить собственное мнение и поделиться им с учениками», — рассказала педагог. Воложанина занимается подготовкой школьников на углубленном уровне, участвует в проекте «Медицинский класс» и отмечает, что высокий результат возможен при системном подходе к обучению. Среди ее учеников в этом году одна выпускница также получила максимальный балл по химии, остальные показали результат выше 80 баллов. По мнению учителя, успех зависит прежде всего от знаний, внимательности и самоконтроля: тренировать нужно не только выполнение типовых заданий, но и способность анализировать свою работу. В этом году проведение ЕГЭ сопровождалось рядом скандалов: выпускники жаловались на высокую сложность заданий, сообщалось о масштабных утечках ответов, технических сбоях и спорных досмотрах участников экзамена. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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