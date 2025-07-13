В IBU назвали главное условие для возвращения российских биатлонистов на международные турниры

IBU: россияне смогут вернуться на турниры после окончания конфликта на Украине
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Россияне смогут вернуться на международную арену после окончания украинского конфликта
Россияне смогут вернуться на международную арену после окончания украинского конфликта Фото:

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что после окончания украинского конфликта российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные турниры. Заявление организации приводит «ВсеПроСпорт».

«Отстранение российских и белорусских атлетов будет продолжаться до тех пор, пока обе национальные федерации не покажут полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. Таким образом, присутствие россиян и белорусов на международных соревнованиях невозможно до окончания конфликта на Украине», — говорится в сообщении IBU. Его приводит «ВсеПроСпорт».

Ранее бывший премьер России Сергей Степашин рассказал, что также после окончания СВО российские футболисты смогут принять участие в престижных мировых турнирах. Он добавил, что к такому развитию событий готовы как ФИФА, так и УЕФА. Степашин подчеркнул, что, несмотря на участие лишь в товарищеских встречах, национальная сборная России продолжает работать в привычном для себя режиме. К этому ее готовит главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин.

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Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что после окончания украинского конфликта российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные турниры. Заявление организации приводит «ВсеПроСпорт». «Отстранение российских и белорусских атлетов будет продолжаться до тех пор, пока обе национальные федерации не покажут полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. Таким образом, присутствие россиян и белорусов на международных соревнованиях невозможно до окончания конфликта на Украине», — говорится в сообщении IBU. Его приводит «ВсеПроСпорт». Ранее бывший премьер России Сергей Степашин рассказал, что также после окончания СВО российские футболисты смогут принять участие в престижных мировых турнирах. Он добавил, что к такому развитию событий готовы как ФИФА, так и УЕФА. Степашин подчеркнул, что, несмотря на участие лишь в товарищеских встречах, национальная сборная России продолжает работать в привычном для себя режиме. К этому ее готовит главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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