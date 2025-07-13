СМИ узнали о ранении президента Ирана во время июньской атаки Израиля

Fars: Пезешкиан получил ранение в ногу во время обстрела Тегерана
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Пезешкиан получил ранение во время июньского столкновения Ирана и Израиля, пишут СМИ
Пезешкиан получил ранение во время июньского столкновения Ирана и Израиля, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен во время атаки Израиля на комплекс зданий в Тегеране. Иранский лидер получил легкое ранение в ногу, агентство Fars.

Инцидент произошел на третий день после начала военной операции Израиля в Иране в июне нынешнего года. Пезешкина получил ранение в результате обстрела снарядами подземного комплекса в Тегеране, где в тот момент проходило совещание.

«Израильские военные выпустили по комплексу шесть снарядов. Стреляли по входам и выходам», — передает Fars со ссылкой на собственные источники. Участники совещания смогли покинуть здание через другой выход. SaedNews пишет, что атака была тщательно спланирована и напоминала сценарий покушения на лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу. Израиль ударами перекрыл пути эвакуации. После взрывов в здании отключилось электричество.

Израиля ударил по Ирану в ночь на 13 июня, атаковав ядерные объекты. Ответная атака не заставила себя ждать. Втянутыми в конфликт оказались и США, которые нанесли удар ракетами по ядерным объектам Ирана. В ответ были обстреляны военные базы Штатов на Ближнем Востоке.

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен во время атаки Израиля на комплекс зданий в Тегеране. Иранский лидер получил легкое ранение в ногу, агентство Fars. Инцидент произошел на третий день после начала военной операции Израиля в Иране в июне нынешнего года. Пезешкина получил ранение в результате обстрела снарядами подземного комплекса в Тегеране, где в тот момент проходило совещание. «Израильские военные выпустили по комплексу шесть снарядов. Стреляли по входам и выходам», — передает Fars со ссылкой на собственные источники. Участники совещания смогли покинуть здание через другой выход. SaedNews пишет, что атака была тщательно спланирована и напоминала сценарий покушения на лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу. Израиль ударами перекрыл пути эвакуации. После взрывов в здании отключилось электричество. Израиля ударил по Ирану в ночь на 13 июня, атаковав ядерные объекты. Ответная атака не заставила себя ждать. Втянутыми в конфликт оказались и США, которые нанесли удар ракетами по ядерным объектам Ирана. В ответ были обстреляны военные базы Штатов на Ближнем Востоке.
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