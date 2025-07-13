Российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационная станция американского зенитного ракетного комплекса Patriot, находящиеся в распоряжении ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщили в Минобороны. Атака была осуществлена с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии группировок Вооруженных сил Российской Федерации.
ВС РФ продолжают наступление в зоне СВО, освобождая населенные пункты и тем самым приближая достижение задач, определенных президентом РФ Владимиро Путиным. Ранее военные полностью освободили ЛНР. Под контролем ВС РФ — все 100% региона. Также ВС РФ освободили населенные пункты Карла Маркса и Николаевка Донецкой Народной Республики.
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