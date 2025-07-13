Минобороны сообщило об уничтожении двух установок Patriot

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ВС РФ уничтожили стратегическую технику ВСУ
ВС РФ уничтожили стратегическую технику ВСУ Фото:
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Российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационная станция американского зенитного ракетного комплекса Patriot, находящиеся в распоряжении ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщили в Минобороны. Атака была осуществлена с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии группировок Вооруженных сил Российской Федерации.

ВС РФ продолжают наступление в зоне СВО, освобождая населенные пункты и тем самым приближая достижение задач, определенных президентом РФ Владимиро Путиным. Ранее военные полностью освободили ЛНР. Под контролем ВС РФ — все 100% региона. Также ВС РФ освободили населенные пункты Карла Маркса и Николаевка Донецкой Народной Республики.

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Российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационная станция американского зенитного ракетного комплекса Patriot, находящиеся в распоряжении ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сообщили в Минобороны. Атака была осуществлена с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии группировок Вооруженных сил Российской Федерации. ВС РФ продолжают наступление в зоне СВО, освобождая населенные пункты и тем самым приближая достижение задач, определенных президентом РФ Владимиро Путиным. Ранее военные полностью освободили ЛНР. Под контролем ВС РФ — все 100% региона. Также ВС РФ освободили населенные пункты Карла Маркса и Николаевка Донецкой Народной Республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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