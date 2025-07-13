Главная интрига губернаторских выборов в Коми разрешилась в пользу ЕР

Одна из главных предвыборных интриг 2025 году разрешилась. Известный депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов выбыл из гонки за пост губернатора Коми, не преодолев муниципальный фильтр. Об этом URA.RU сообщил председатель избирательной комиссии республики Дмитрий Митюшин.
«Кандидат сдал в избирательную комиссию 173 подписи, однако при их проверке выяснилось, что восемь муниципальных депутатов подписались сразу и за Михайлова, и за других кандидатов. При этом за Михайлова они оставили подпись позже. В связи с этим было принято решение признать данные подписи недействительными. В конечном итоге у кандидата Михайлова оказалось 165 подписей», — сообщил агентству Митюшин.
Для прохождения муниципального фильтра кандидату в губернаторы Коми необходимо собрать 169 подписей депутатов из которых 40 должны быть от депутатов окружного уровня. «Считаю такое решение избиркома необоснованным, и наша команда будет его обжаловать», — заявил в своем telegram-канале Олег Михайлов.
От «Единой России» в губернаторы Коми избирается действующий врио Ростислав Гольдштейн. Он был назначен руководить республикой президентом Путиным в ноябре 2024 года.
Такой исход политологи прогнозировали URA.RU еще в апреле. Как мы сообщали, выдвижение Михайлова сделало бы выборы скандальными и привело бы ко второму туру.
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