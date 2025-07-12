Бастрыкина возмутила разливайка в жилом доме в Копейске

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав жителей многоэтажки из Копейска Челябинской области. В их доме предприниматель организовал продажу алкоголя в ночное время. Об этом рассказали в информационном центре СК России.
"Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах проверки о нарушении прав жителей Копейска Челябинской области. В СМИ сообщается, что длительное время в одной из торговых точек на проспекте Победы города Копейска Челябинской области в ночное время суток осуществляется реализация алкогольной продукции под видом заведения общественного питания", — говорится в сообщении.
Жители регулярно отмечают случаи нарушения общественного порядка и несоблюдения режима тишины со стороны посетителей. Несмотря на неоднократные обращения в соответствующие инстанции, ситуация остается без изменений.
В настоящее время в СУ СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка информации о нарушениях. Ход расследования и исполнение поручения главы ведомства находятся на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.
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