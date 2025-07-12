На входе не протолкнуться: пермяки прощаются со старым зоопарком

Животные переезжают на новое место поэтапно
На входе в Пермский зоопарк на улице Монастырской образовалась огромная толпа. Об этом URA.RU сообщили читатели. 13 июля — последний день работы.
«На входе скопились люди. Желающих попрощаться с зоопарком очень много. Очередь начинается на улице», — рассказали очевидцы.
Животных еще не полностью перевезли на новую площадку в микрорайоне Нагорный. После окончательного закрытия завершится почти 100-летняя история одного из старейших зоосадов России. URA.RU вспоминает, с чего все началось и как складывалась судьба учреждения.
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