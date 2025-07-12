12 июля 2025

На входе не протолкнуться: пермяки прощаются со старым зоопарком

Пермяки выстроились в длинную очередь, чтобы попрощаться со старым зоопарком
© Служба новостей «URA.RU»
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Животные переезжают на новое место поэтапно
Животные переезжают на новое место поэтапно Фото:

На входе в Пермский зоопарк на улице Монастырской образовалась огромная толпа. Об этом URA.RU сообщили читатели. 13 июля — последний день работы.

«На входе скопились люди. Желающих попрощаться с зоопарком очень много. Очередь начинается на улице», — рассказали очевидцы.

Животных еще не полностью перевезли на новую площадку в микрорайоне Нагорный. После окончательного закрытия завершится почти 100-летняя история одного из старейших зоосадов России. URA.RU вспоминает, с чего все началось и как складывалась судьба учреждения.

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На входе в Пермский зоопарк на улице Монастырской образовалась огромная толпа. Об этом URA.RU сообщили читатели. 13 июля — последний день работы. «На входе скопились люди. Желающих попрощаться с зоопарком очень много. Очередь начинается на улице», — рассказали очевидцы. Животных еще не полностью перевезли на новую площадку в микрорайоне Нагорный. После окончательного закрытия завершится почти 100-летняя история одного из старейших зоосадов России. URA.RU вспоминает, с чего все началось и как складывалась судьба учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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