12 июля 2025

Пермский девелопер не смог через суд продлить аренду участка на Красном Октябре

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело рассмотрел Арбитражный суд Пермского края
Дело рассмотрел Арбитражный суд Пермского края Фото:

ООО «Строительная компания „Нова“» не смогла оспорить отказ минимущества Прикамья продлевать договор аренды участка. В сводной картотеке арбитражных дел указано, что спор возник из-за земли по улице Алтайской, 3 на территории микрорайона Красный Октябрь.

«Суд отказал девелоперской группе „Нова“ в требованиях к минимущества региона об оспаривании отказа на продление договора аренды земельного участка», — свидетельствует опубликованная информация. Компания рассчитывала застроить свыше одного гектара земли на берегу реки Мулянки.

В 2013 году краевые власти передали участок по договору аренды для строительства аналитического центра. Позже условия соглашения менялись: сначала вид использования был изменен на склады, затем — на служебные гаражи. В 2023-м — срок аренды был продлен с новым арендатором, которым стал индивидуальный предприниматель Павел Некрасов. В документах значится дата — 2026 года.

После этого, в августе прошлого года, компания «Нова» приобрела у Некрасова девять объектов недвижимости на этом участке и обратилась в минимущества с просьбой заменить арендатора и продлить договор аренды до 2035 года. Ведомство отказало, указав на отсутствие необходимости заключения нового договора.

Суд пришел к выводу, что истец не предоставил доказательств, подтверждающих наличие оснований для изменения срока аренды по действующему договору. В решении отмечается, что продление возможно только при согласии обеих сторон, а обязанности у минимущества заключать дополнительное соглашение в одностороннем порядке не возникает. Арбитраж также подчеркнул, что истец обратился с заявлением о продлении срока до окончания действия текущего договора.

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ООО «Строительная компания „Нова“» не смогла оспорить отказ минимущества Прикамья продлевать договор аренды участка. В сводной картотеке арбитражных дел указано, что спор возник из-за земли по улице Алтайской, 3 на территории микрорайона Красный Октябрь. «Суд отказал девелоперской группе „Нова“ в требованиях к минимущества региона об оспаривании отказа на продление договора аренды земельного участка», — свидетельствует опубликованная информация. Компания рассчитывала застроить свыше одного гектара земли на берегу реки Мулянки. В 2013 году краевые власти передали участок по договору аренды для строительства аналитического центра. Позже условия соглашения менялись: сначала вид использования был изменен на склады, затем — на служебные гаражи. В 2023-м — срок аренды был продлен с новым арендатором, которым стал индивидуальный предприниматель Павел Некрасов. В документах значится дата — 2026 года. После этого, в августе прошлого года, компания «Нова» приобрела у Некрасова девять объектов недвижимости на этом участке и обратилась в минимущества с просьбой заменить арендатора и продлить договор аренды до 2035 года. Ведомство отказало, указав на отсутствие необходимости заключения нового договора. Суд пришел к выводу, что истец не предоставил доказательств, подтверждающих наличие оснований для изменения срока аренды по действующему договору. В решении отмечается, что продление возможно только при согласии обеих сторон, а обязанности у минимущества заключать дополнительное соглашение в одностороннем порядке не возникает. Арбитраж также подчеркнул, что истец обратился с заявлением о продлении срока до окончания действия текущего договора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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