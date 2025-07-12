Пермский девелопер не смог через суд продлить аренду участка на Красном Октябре

ООО «Строительная компания „Нова“» не смогла оспорить отказ минимущества Прикамья продлевать договор аренды участка. В сводной картотеке арбитражных дел указано, что спор возник из-за земли по улице Алтайской, 3 на территории микрорайона Красный Октябрь.
«Суд отказал девелоперской группе „Нова“ в требованиях к минимущества региона об оспаривании отказа на продление договора аренды земельного участка», — свидетельствует опубликованная информация. Компания рассчитывала застроить свыше одного гектара земли на берегу реки Мулянки.
В 2013 году краевые власти передали участок по договору аренды для строительства аналитического центра. Позже условия соглашения менялись: сначала вид использования был изменен на склады, затем — на служебные гаражи. В 2023-м — срок аренды был продлен с новым арендатором, которым стал индивидуальный предприниматель Павел Некрасов. В документах значится дата — 2026 года.
После этого, в августе прошлого года, компания «Нова» приобрела у Некрасова девять объектов недвижимости на этом участке и обратилась в минимущества с просьбой заменить арендатора и продлить договор аренды до 2035 года. Ведомство отказало, указав на отсутствие необходимости заключения нового договора.
Суд пришел к выводу, что истец не предоставил доказательств, подтверждающих наличие оснований для изменения срока аренды по действующему договору. В решении отмечается, что продление возможно только при согласии обеих сторон, а обязанности у минимущества заключать дополнительное соглашение в одностороннем порядке не возникает. Арбитраж также подчеркнул, что истец обратился с заявлением о продлении срока до окончания действия текущего договора.
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