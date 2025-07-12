В ХМАО подростки избили сверстника с инвалидностью

Председатель следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по ХМАО провести доклад о ходе проверки по факту избиения подростка с инвалидностью в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в официальном telegram-канале.
«В социальных медиа сообщается, что в Нижневартовске подростка с инвалидностью избили несколько несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства. Меры приняты после публикации видео с избиением.
Следственные органы инициировали проведение процессуальной проверки по данному инциденту. В настоящее время проводится установление всех обстоятельств произошедшего, а также выясняются личности причастных к случившемуся лиц.
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