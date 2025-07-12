12 июля 2025
11 июля 2025

В ХМАО подростки избили сверстника с инвалидностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по ХМАО провести доклад о ходе проверки по факту избиения подростка с инвалидностью в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в официальном telegram-канале.

«В социальных медиа сообщается, что в Нижневартовске подростка с инвалидностью избили несколько несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства. Меры приняты после публикации видео с избиением.

Следственные органы инициировали проведение процессуальной проверки по данному инциденту. В настоящее время проводится установление всех обстоятельств произошедшего, а также выясняются личности причастных к случившемуся лиц.

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Председатель следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по ХМАО провести доклад о ходе проверки по факту избиения подростка с инвалидностью в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в официальном telegram-канале. «В социальных медиа сообщается, что в Нижневартовске подростка с инвалидностью избили несколько несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства. Меры приняты после публикации видео с избиением. Следственные органы инициировали проведение процессуальной проверки по данному инциденту. В настоящее время проводится установление всех обстоятельств произошедшего, а также выясняются личности причастных к случившемуся лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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