На озере Тургояк в Челябинской области туристы организовали стихийную свалку. Мешки с мусором они складируют напротив таблички, сообщающей о том, что водоем охраняется законом, передает корреспондент URA.RU.
«Десятки больших мешков с мусором оставили после себя отдыхающие на территории берега озера Тургояк, известной как Черничная поляна. Свалка находится буквально в 100-150 метрах от воды», — рассказывает корреспондент URA.RU.
На указанном участке нет ни баз отдыха, ни кемпингов, его используют туристы, которые отдыхают «дикарем». Местом для складирования отходов стала территория стоянки.
На отдых к озеру Тургояк приезжают немало туристов из соседних с Челябинской областью территорий. Основной поток приходится на Свердловскую, Тюменскую области и Пермский край, о чем свидетельствуют номерные знаки на машинах, припаркованных у берега.
Озеро Тургояк признано памятником природы регионального значения. Оно считается чистейшим горным озером на Южном Урале. Его нередко сравнивают с Байкалом.
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