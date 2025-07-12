12 июля 2025

Туристы превратили берег челябинского озера Тургояк в свалку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стихийная свалка образовалась на берегу чистейшего озера Челябинской области
Стихийная свалка образовалась на берегу чистейшего озера Челябинской области Фото:

На озере Тургояк в Челябинской области туристы организовали стихийную свалку. Мешки с мусором они складируют напротив таблички, сообщающей о том, что водоем охраняется законом, передает корреспондент URA.RU.

«Десятки больших мешков с мусором оставили после себя отдыхающие на территории берега озера Тургояк, известной как Черничная поляна. Свалка находится буквально в 100-150 метрах от воды», — рассказывает корреспондент URA.RU.

На указанном участке нет ни баз отдыха, ни кемпингов, его используют туристы, которые отдыхают «дикарем». Местом для складирования отходов стала территория стоянки.

На отдых к озеру Тургояк приезжают немало туристов из соседних с Челябинской областью территорий. Основной поток приходится на Свердловскую, Тюменскую области и Пермский край, о чем свидетельствуют номерные знаки на машинах, припаркованных у берега. 

Озеро Тургояк признано памятником природы регионального значения. Оно считается чистейшим горным озером на Южном Урале. Его нередко сравнивают с Байкалом.

Туристы не стали забирать накопленный за время отдыха мусор с собой
Туристы не стали забирать накопленный за время отдыха мусор с собой
Фото:

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На озере Тургояк в Челябинской области туристы организовали стихийную свалку. Мешки с мусором они складируют напротив таблички, сообщающей о том, что водоем охраняется законом, передает корреспондент URA.RU. «Десятки больших мешков с мусором оставили после себя отдыхающие на территории берега озера Тургояк, известной как Черничная поляна. Свалка находится буквально в 100-150 метрах от воды», — рассказывает корреспондент URA.RU. На указанном участке нет ни баз отдыха, ни кемпингов, его используют туристы, которые отдыхают «дикарем». Местом для складирования отходов стала территория стоянки. На отдых к озеру Тургояк приезжают немало туристов из соседних с Челябинской областью территорий. Основной поток приходится на Свердловскую, Тюменскую области и Пермский край, о чем свидетельствуют номерные знаки на машинах, припаркованных у берега.  Озеро Тургояк признано памятником природы регионального значения. Оно считается чистейшим горным озером на Южном Урале. Его нередко сравнивают с Байкалом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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