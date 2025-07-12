12 июля 2025

Свердловчане ведрами собирают грибы и ягоды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего уральцам попадаются сухие грузди
Больше всего уральцам попадаются сухие грузди Фото:

Сверловчане литрами собирают грузди, рыжиков, степную клубнику, иргу и чернику. Кадрами с «тихой охоты» грибники делятся в социальных сетях.

«Две корзинки (10 литров) сухих груздочков практически не отходя от машины. Крупные грузди в основном были все с жителями, но рядом было очень много мелочи и вот они все чистенькие», — делятся уральцы на странице «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте».

Грибной урожай можно найти в направлении Барабановского тракта (Каменск-Уральский). Больше всего ягод, по словам свердловчан, растет в Первоуральском округе. 

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Сверловчане литрами собирают грузди, рыжиков, степную клубнику, иргу и чернику. Кадрами с «тихой охоты» грибники делятся в социальных сетях. «Две корзинки (10 литров) сухих груздочков практически не отходя от машины. Крупные грузди в основном были все с жителями, но рядом было очень много мелочи и вот они все чистенькие», — делятся уральцы на странице «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте». Грибной урожай можно найти в направлении Барабановского тракта (Каменск-Уральский). Больше всего ягод, по словам свердловчан, растет в Первоуральском округе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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