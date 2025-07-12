Сверловчане литрами собирают грузди, рыжиков, степную клубнику, иргу и чернику. Кадрами с «тихой охоты» грибники делятся в социальных сетях.
«Две корзинки (10 литров) сухих груздочков практически не отходя от машины. Крупные грузди в основном были все с жителями, но рядом было очень много мелочи и вот они все чистенькие», — делятся уральцы на странице «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте».
Грибной урожай можно найти в направлении Барабановского тракта (Каменск-Уральский). Больше всего ягод, по словам свердловчан, растет в Первоуральском округе.
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