Следователи выяснят причины гибели людей в двух водоемах Пермского края

В Прикамье специалисты краевого управления Следственного комитета России начали проверки по фактам гибели двух человек в водоемах региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В настоящее <...> проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — указано в telegram-канале СУ СКР по региону. Тела погибших — девушки 2006 года рождения и мужчины 1949 года рождения — были обнаружены в Очерском пруду и реке Юг соответственно.
URA.RU уже писало, что в Очере 12 июля спасатели извлекли из воды тело девушки, утонувшей после того, как она нырнула с плавательного средства — сапа. Второй трагический случай произошел в поселке Юго-Камский. Здесь достали из реки тело мужчины, который, по предварительным данным, выпал из лодки во время рыбалки 11 июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!