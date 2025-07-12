12 июля 2025

Следователи выяснят причины гибели людей в двух водоемах Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи расследуют два эпизода гибели людей в водоемах
Следователи расследуют два эпизода гибели людей в водоемах Фото:

В Прикамье специалисты краевого управления Следственного комитета России начали проверки по фактам гибели двух человек в водоемах региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее <...> проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — указано в telegram-канале СУ СКР по региону. Тела погибших — девушки 2006 года рождения и мужчины 1949 года рождения — были обнаружены в Очерском пруду и реке Юг соответственно.

URA.RU уже писало, что в Очере 12 июля спасатели извлекли из воды тело девушки, утонувшей после того, как она нырнула с плавательного средства — сапа. Второй трагический случай произошел в поселке Юго-Камский. Здесь достали из реки тело мужчины, который, по предварительным данным, выпал из лодки во время рыбалки 11 июля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Прикамье специалисты краевого управления Следственного комитета России начали проверки по фактам гибели двух человек в водоемах региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В настоящее <...> проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — указано в telegram-канале СУ СКР по региону. Тела погибших — девушки 2006 года рождения и мужчины 1949 года рождения — были обнаружены в Очерском пруду и реке Юг соответственно. URA.RU уже писало, что в Очере 12 июля спасатели извлекли из воды тело девушки, утонувшей после того, как она нырнула с плавательного средства — сапа. Второй трагический случай произошел в поселке Юго-Камский. Здесь достали из реки тело мужчины, который, по предварительным данным, выпал из лодки во время рыбалки 11 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...