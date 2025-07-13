Роспотребнадзор выявил причину массового отравления водой в Дагестане

Роспотребнадзор: вода в Дагестане, вызвавшая массовое отравление, была грязной
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Роспотребнадзор нашел источник вспышки заболеваемости в Магарамкентском районе
Роспотребнадзор нашел источник вспышки заболеваемости в Магарамкентском районе Фото:

Причиной массового отравления водой в Магарамкентском районе Дагестана стало попадание возбудителя инфекции в водопровод, который подавался жителям без необходимой водоподготовки. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

«Роспотребнадзор расшифровал вспышку заболеваемости в Магарамкентском районе. Управлением Роспотребнадзора установлена причинно-следственная связь заболеваемости в Магарамкентском районе с попаданием возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки», — сообщили представители Роспотребнадзора в telegram-канале ведомства. Специалисты уточнили, что местом аварии стал участок водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр.

По данным ведомства, регистрировать факт аварии не стали, так же как и информировать Роспотребнадзор. Ведомством обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм — среди них нарушение санитарной охраны источника, несоблюдение санитарных разрывов на водоводах и самовольное строительство жилья вблизи трассы трубопровода.

В результате проведенных санитарно-противоэпидемических мероприятий ситуацию удалось стабилизировать в пределах одного инкубационного периода. В настоящее время эпидемиологическая обстановка находится под контролем регионального управления Роспотребнадзора.

Жители стали обращаться в больницу с признаками отравления с 7 июля. По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. По данным на 11 июля, по поводу симптомов кишечной инфекции обратились более 370 жителей.

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Причиной массового отравления водой в Магарамкентском районе Дагестана стало попадание возбудителя инфекции в водопровод, который подавался жителям без необходимой водоподготовки. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан. «Роспотребнадзор расшифровал вспышку заболеваемости в Магарамкентском районе. Управлением Роспотребнадзора установлена причинно-следственная связь заболеваемости в Магарамкентском районе с попаданием возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки», — сообщили представители Роспотребнадзора в telegram-канале ведомства. Специалисты уточнили, что местом аварии стал участок водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр. По данным ведомства, регистрировать факт аварии не стали, так же как и информировать Роспотребнадзор. Ведомством обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм — среди них нарушение санитарной охраны источника, несоблюдение санитарных разрывов на водоводах и самовольное строительство жилья вблизи трассы трубопровода. В результате проведенных санитарно-противоэпидемических мероприятий ситуацию удалось стабилизировать в пределах одного инкубационного периода. В настоящее время эпидемиологическая обстановка находится под контролем регионального управления Роспотребнадзора. Жители стали обращаться в больницу с признаками отравления с 7 июля. По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. По данным на 11 июля, по поводу симптомов кишечной инфекции обратились более 370 жителей.
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