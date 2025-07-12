12 июля 2025

В «Баден-Бадене» на Уктусе 26 человек отравились хлоркой

© Служба новостей «URA.RU»
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Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация
Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация Фото:

В Екатеринбурге вечером 26 сотрудников комплекса «Баден-Баден» обратились за медицинской помощью после массового случая отравления хлором. Информацию об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. Представители термального комплекса подтвердили URA.RU факт происшествия.

«Сотрудники комплекса „Баден-Баден“ в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью в связи со слезотечением, дезориентацией, одышкой и тошнотой. По предварительной информации, причиной этих симптомов является отравление хлором», — уточнили в Минздраве. Троих человек госпитализировали.

«Сегодня в районе 11 утра в комплексе при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении произошел случайный разлив обеззараживающего средства. Следуя инструкциям, старший администратор смены, попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана скорая медицинская помощь, которая осмотрела и оказала помощь нескольким техническим специалистам. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников компании были приняты все необходимые меры по устранению последствий — все технические помещения были проветрены, проведена санитарная обработка», — прокомментировали URA.RU представители «Баден-Бадена».

Гостей комплекса среди пострадавших нет, за медицинской помощью обращались только сотрудники. Ситуация находится под контролем заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. Причины происшествия устанавливаются, специалисты проводят необходимые проверки.

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В Екатеринбурге вечером 26 сотрудников комплекса «Баден-Баден» обратились за медицинской помощью после массового случая отравления хлором. Информацию об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. Представители термального комплекса подтвердили URA.RU факт происшествия. «Сотрудники комплекса „Баден-Баден“ в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью в связи со слезотечением, дезориентацией, одышкой и тошнотой. По предварительной информации, причиной этих симптомов является отравление хлором», — уточнили в Минздраве. Троих человек госпитализировали. «Сегодня в районе 11 утра в комплексе при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении произошел случайный разлив обеззараживающего средства. Следуя инструкциям, старший администратор смены, попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана скорая медицинская помощь, которая осмотрела и оказала помощь нескольким техническим специалистам. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников компании были приняты все необходимые меры по устранению последствий — все технические помещения были проветрены, проведена санитарная обработка», — прокомментировали URA.RU представители «Баден-Бадена». Гостей комплекса среди пострадавших нет, за медицинской помощью обращались только сотрудники. Ситуация находится под контролем заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. Причины происшествия устанавливаются, специалисты проводят необходимые проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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