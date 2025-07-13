WSJ: на Украине заморожена линия фронта

Украинская линия фронта заморожена из-за массового применения беспилотников. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ). По информации издания, именно обилие FPV-дронов сыграло ключевую роль в остановке маневренных боевых действий — теперь любые перемещения на расстоянии до 20 километров от передовой уязвимы для атак.
«В битве за Украину линия фронта все больше замирает. Причина: стремительное развитие технологий беспилотников», — сообщила газета. Согласно публикации, с 2024 года количество атак с использованием беспилотников резко выросло: сотни российских и украинских дронов одновременно патрулируют небо вдоль всей линии соприкосновения.
Как отметила газета, беспилотники выполняют разнообразные задачи — доставляют боеприпасы, медикаменты, эвакуируют раненных и погибших, а главное — отслеживают все перемещения противника и наносят точечные удары по живой силе и технике. При этом производство FPV-дронов остается дешевым, что позволяет обеим сторонам массово использовать их как недорогие средства поражения, пишет WSJ. Малые размеры и высокая скорость таких аппаратов затрудняют их перехват, а главным способом противодействия становятся системы радиоэлектронной борьбы, нарушающие связь между дроном и оператором.
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