Артист акробатической группы из Эфиопии получил травму во время выступления в Большом Московском цирке из-за ошибки пассировщика, работника, который помогает артистам выполнять трюки, обеспечивая поддержку и безопасность. Об этом сообщил художественный руководитель цирка Эдгард Запашный. По его словам, артисту не обеспечили должную страховку при исполнении сложного трюка.
«Есть такая профессия в цирке — пассировщик. Хороший пассировщик — на вес золота. Сегодня в манеже Большого Московского цирка произошла травма во время исполнения номера акробатов из Эфиопии. На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка (на видео он справа от страховочного мата)!» — заявил Запашный в своем telegram-канале. Он также приложил видео с инцидентом.
Он также отметил, что в ряде СМИ появилась недостоверная информация о происшествии. В частности, сообщалось, что артист сорвался с высоты, промахнулся мимо страховочного мата и получил множественные переломы.
Запашный также отметил, что дежурный врач цирка оперативно оказал помощь пострадавшему, появившись рядом с ним спустя всего несколько секунд после инцидента. Он пообещал держать общественность в курсе состояния здоровья артиста и поблагодарило медицинских сотрудников за профессионализм.
Ранее сообщалось, что в Большом Московском цирке воздушный гимнаст упал с шестиметровой высоты. Артисту оказывается медицинская помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.