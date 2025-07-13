Запашный назвал виновного в травме артиста из Эфиопии в Большом Московском цирке. Видео

Запашный: акробат Эфиопской группы получил травму из-за ошибки пассировщика
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запашный поблагодарил медиков за быстрое реагирование во время ЧП в Большом Московском цирке
Запашный поблагодарил медиков за быстрое реагирование во время ЧП в Большом Московском цирке Фото:

Артист акробатической группы из Эфиопии получил травму во время выступления в Большом Московском цирке из-за ошибки пассировщика, работника, который помогает артистам выполнять трюки, обеспечивая поддержку и безопасность. Об этом сообщил художественный руководитель цирка Эдгард Запашный. По его словам, артисту не обеспечили должную страховку при исполнении сложного трюка.

«Есть такая профессия в цирке — пассировщик. Хороший пассировщик — на вес золота. Сегодня в манеже Большого Московского цирка произошла травма во время исполнения номера акробатов из Эфиопии. На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка (на видео он справа от страховочного мата)!» — заявил Запашный в своем telegram-канале. Он также приложил видео с инцидентом.

Он также отметил, что в ряде СМИ появилась недостоверная информация о происшествии. В частности, сообщалось, что артист сорвался с высоты, промахнулся мимо страховочного мата и получил множественные переломы.

Запашный также отметил, что дежурный врач цирка оперативно оказал помощь пострадавшему, появившись рядом с ним спустя всего несколько секунд после инцидента. Он пообещал держать общественность в курсе состояния здоровья артиста и поблагодарило медицинских сотрудников за профессионализм.

Ранее сообщалось, что в Большом Московском цирке воздушный гимнаст упал с шестиметровой высоты. Артисту оказывается медицинская помощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Артист акробатической группы из Эфиопии получил травму во время выступления в Большом Московском цирке из-за ошибки пассировщика, работника, который помогает артистам выполнять трюки, обеспечивая поддержку и безопасность. Об этом сообщил художественный руководитель цирка Эдгард Запашный. По его словам, артисту не обеспечили должную страховку при исполнении сложного трюка. «Есть такая профессия в цирке — пассировщик. Хороший пассировщик — на вес золота. Сегодня в манеже Большого Московского цирка произошла травма во время исполнения номера акробатов из Эфиопии. На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка (на видео он справа от страховочного мата)!» — заявил Запашный в своем telegram-канале. Он также приложил видео с инцидентом. Он также отметил, что в ряде СМИ появилась недостоверная информация о происшествии. В частности, сообщалось, что артист сорвался с высоты, промахнулся мимо страховочного мата и получил множественные переломы. Запашный также отметил, что дежурный врач цирка оперативно оказал помощь пострадавшему, появившись рядом с ним спустя всего несколько секунд после инцидента. Он пообещал держать общественность в курсе состояния здоровья артиста и поблагодарило медицинских сотрудников за профессионализм. Ранее сообщалось, что в Большом Московском цирке воздушный гимнаст упал с шестиметровой высоты. Артисту оказывается медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...