Гимнаст упал с шестиметровой высоты в Большом Московском цирке

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В Московском цирке гимнаст упал с огромной высоты
В Московском цирке гимнаст упал с огромной высоты Фото:

Воздушный гимнаст упал с шестиметровой высоты во время репетиции акробатов в Большом Московском цирке. Об этом сообщили представители цирка.

«Сегодня во время репетиции акробатов на качелях „Russian Swing“ произошел инцидент: артист, приземлившись с шестиметровой высоты на страховочный мат, и продолжив движение, неудачно упал с мата и ударился головой о манеж», — пишет официальный telegram-канал цирка. Отмечается, что артисту оказывается медицинская помощь. 

Сейчас в цирке проходит всемирный фестиваль «Идол» и труппы из разных стран показывают свое цирковое мастерство. Telegram-канал Baza пишет, что пострадавшего зовут Абель, ему 19 лет. По информации СМИ, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и перелом позвоночника в двух местах.

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Воздушный гимнаст упал с шестиметровой высоты во время репетиции акробатов в Большом Московском цирке. Об этом сообщили представители цирка. «Сегодня во время репетиции акробатов на качелях „Russian Swing“ произошел инцидент: артист, приземлившись с шестиметровой высоты на страховочный мат, и продолжив движение, неудачно упал с мата и ударился головой о манеж», — пишет официальный telegram-канал цирка. Отмечается, что артисту оказывается медицинская помощь.  Сейчас в цирке проходит всемирный фестиваль «Идол» и труппы из разных стран показывают свое цирковое мастерство. Telegram-канал Baza пишет, что пострадавшего зовут Абель, ему 19 лет. По информации СМИ, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и перелом позвоночника в двух местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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