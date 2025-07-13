Гимнаст упал с шестиметровой высоты в Большом Московском цирке

Воздушный гимнаст упал с шестиметровой высоты во время репетиции акробатов в Большом Московском цирке. Об этом сообщили представители цирка.
«Сегодня во время репетиции акробатов на качелях „Russian Swing“ произошел инцидент: артист, приземлившись с шестиметровой высоты на страховочный мат, и продолжив движение, неудачно упал с мата и ударился головой о манеж», — пишет официальный telegram-канал цирка. Отмечается, что артисту оказывается медицинская помощь.
Сейчас в цирке проходит всемирный фестиваль «Идол» и труппы из разных стран показывают свое цирковое мастерство. Telegram-канал Baza пишет, что пострадавшего зовут Абель, ему 19 лет. По информации СМИ, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и перелом позвоночника в двух местах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.