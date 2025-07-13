ВСУ массово гибнут в Юнаковке Сумской области

/В Юнаковке Сумской области бригада ВСУ несет большие потери. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«Родные и близкие украинских военнослужащих строчат панические комментарии о массовых потерях 156-й омбр в Юнаковке. Родственники пытаются привлечь внимание общественности и украинских военкоров», — сказал собеседник ТАСС.
Юнаковка — крупный логистический центр пересечения дорог. Она находится на главной трассе на Суджу, через нее проходит практически все снабжение. Этот поселок — одна из главных целей российских войск на данном этапе наступления, рассказал историк, политолог Сергей Сопелев в беседе с РЕНТВ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.