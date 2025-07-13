ВСУ массово гибнут в Юнаковке Сумской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ несут большие потери в Юнаковке
ВСУ несут большие потери в Юнаковке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

/В Юнаковке Сумской области бригада ВСУ несет большие потери. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Родные и близкие украинских военнослужащих строчат панические комментарии о массовых потерях 156-й омбр в Юнаковке. Родственники пытаются привлечь внимание общественности и украинских военкоров», — сказал собеседник ТАСС.

Юнаковка — крупный логистический центр пересечения дорог. Она находится на главной трассе на Суджу, через нее проходит практически все снабжение. Этот поселок — одна из главных целей российских войск на данном этапе наступления, рассказал историк, политолог Сергей Сопелев в беседе с РЕНТВ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
/В Юнаковке Сумской области бригада ВСУ несет большие потери. Об этом рассказали в российских силовых структурах. «Родные и близкие украинских военнослужащих строчат панические комментарии о массовых потерях 156-й омбр в Юнаковке. Родственники пытаются привлечь внимание общественности и украинских военкоров», — сказал собеседник ТАСС. Юнаковка — крупный логистический центр пересечения дорог. Она находится на главной трассе на Суджу, через нее проходит практически все снабжение. Этот поселок — одна из главных целей российских войск на данном этапе наступления, рассказал историк, политолог Сергей Сопелев в беседе с РЕНТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...