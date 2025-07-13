13 июля 2025

Россия сдерживает контрнаступление ВСУ на Белгородскую область

Ганчев: российские военные не позволяют ВСУ приближаться к Белгородской области
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ВС РФ сдерживает ВСУ на белгородском направлении
ВС РФ сдерживает ВСУ на белгородском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные продолжают сдерживать попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на волчанском направлении, не позволяя украинской армии продвигаться в сторону Белгородской области. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«[На волчанском направлении] мы сдерживаем контрнаступление украинских вооруженных формирований, подразделений на юг», — рассказал Ганчев в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ при отходе с позиций наносят удары по населенным пунктам, находящимся под контролем российской армии. Это приводит к жертвам среди мирных жителей.

Глава администрации пояснил, что только в 35 поселках Харьковской области с начала года пострадало не менее 40 человек. Он отметил, что украинские военные целенаправленно обстреливают гражданскую инфраструктуру и жилые дома в районах, находящихся под российским контролем.

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Российские военные продолжают сдерживать попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на волчанском направлении, не позволяя украинской армии продвигаться в сторону Белгородской области. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. «[На волчанском направлении] мы сдерживаем контрнаступление украинских вооруженных формирований, подразделений на юг», — рассказал Ганчев в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ при отходе с позиций наносят удары по населенным пунктам, находящимся под контролем российской армии. Это приводит к жертвам среди мирных жителей. Глава администрации пояснил, что только в 35 поселках Харьковской области с начала года пострадало не менее 40 человек. Он отметил, что украинские военные целенаправленно обстреливают гражданскую инфраструктуру и жилые дома в районах, находящихся под российским контролем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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