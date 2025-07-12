В поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области выставили на продажу лимузин Lincoln Town Car 2003 года выпуска по цене 500 тысяч рублей. Автомобиль находится в хорошем состоянии, ему срочно ищут нового владельца. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.
«Лимузин в хорошем состоянии. Срочно, срочно. Категория D. Цена на несколько дней», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
Также в объявлении указано, что лимузин оснащен автоматической коробкой передач, двигателем объемом 4,6 литра мощностью 239 лошадиных сил и задним приводом. Машина имеет белый цвет кузова и прошла 100 тысяч километров.
В описании к транспортному средству владелец отметил, что у авто по ПТС было три владельца. Однако по данным интернет-площадки, их оформлялось не менее шести.
Как сообщало URA.RU ранее, в Карабашском городском округе выставили на продажу редкую «Оку» в виде пляжного кабриолета за 230 тысяч рублей. А в Челябинске предлагается раритетный Stoewe Sedina 1938 года выпуска за 45 миллионов рублей.
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