12 июля 2025

Стильный бар на колесах продают по дешевке в Челябинской области. Фото

В Еманжелинске продают 22-летний лимузин Lincoln Town Car за 500 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Салон лимузина рассчитан на десять пассажиров
Салон лимузина рассчитан на десять пассажиров Фото:

В поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области выставили на продажу лимузин Lincoln Town Car 2003 года выпуска по цене 500 тысяч рублей. Автомобиль находится в хорошем состоянии, ему срочно ищут нового владельца. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.

«Лимузин в хорошем состоянии. Срочно, срочно. Категория D. Цена на несколько дней», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Также в объявлении указано, что лимузин оснащен автоматической коробкой передач, двигателем объемом 4,6 литра мощностью 239 лошадиных сил и задним приводом. Машина имеет белый цвет кузова и прошла 100 тысяч километров.

В описании к транспортному средству владелец отметил, что у авто по ПТС было три владельца. Однако по данным интернет-площадки, их оформлялось не менее шести.

Как сообщало URA.RU ранее, в Карабашском городском округе выставили на продажу редкую «Оку» в виде пляжного кабриолета за 230 тысяч рублей. А в Челябинске предлагается раритетный Stoewe Sedina 1938 года выпуска за 45 миллионов рублей.

Иномарка 2003 года продается за полмиллиона рублей
Иномарка 2003 года продается за полмиллиона рублей
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В поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области выставили на продажу лимузин Lincoln Town Car 2003 года выпуска по цене 500 тысяч рублей. Автомобиль находится в хорошем состоянии, ему срочно ищут нового владельца. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений. «Лимузин в хорошем состоянии. Срочно, срочно. Категория D. Цена на несколько дней», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Также в объявлении указано, что лимузин оснащен автоматической коробкой передач, двигателем объемом 4,6 литра мощностью 239 лошадиных сил и задним приводом. Машина имеет белый цвет кузова и прошла 100 тысяч километров. В описании к транспортному средству владелец отметил, что у авто по ПТС было три владельца. Однако по данным интернет-площадки, их оформлялось не менее шести. Как сообщало URA.RU ранее, в Карабашском городском округе выставили на продажу редкую «Оку» в виде пляжного кабриолета за 230 тысяч рублей. А в Челябинске предлагается раритетный Stoewe Sedina 1938 года выпуска за 45 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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