Чешский премьер упрашивает Фицо не блокировать санкции против РФ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала попросил руководителя кабмина Словакии Роберта Фицо не блокировать очередной пакет антироссийских санкций. Об этом Фиала написал в письме своему коллеге Фицо.
«Я попросил, чтобы Словакия пересмотрела свое отношение к 18-му пакету санкций против России», — рассказал чешский премьер в соцсети Х. Он добавил, что письмо Фицо уже отправлено.
Ранее Фицо пояснил, что выступает против санкций из-за нерешенной энергетической проблемы. Он отметил, что приоритетом для Словакии остается обеспечение энергетической безопасности страны. До решения вопроса, связанного с европейским планом по замещению импорта российских энергоносителей, рассмотрение антироссийских мер, по мнению Братиславы, преждевременно. По словам Фицо, сначала необходимо детально проработать стратегии и механизмы, которые позволят странам ЕС отказаться от российских газа, нефти и ядерного топлива без ущерба для экономики.
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