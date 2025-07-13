13 июля 2025

Чешский премьер упрашивает Фицо не блокировать санкции против РФ

Премьер Чехии попросил словацкого коллегу не блокировать санкции против РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЕС имеются разногласия из-за антироссийских санкций
В ЕС имеются разногласия из-за антироссийских санкций Фото:

Премьер-министр Чехии Петр Фиала попросил руководителя кабмина Словакии Роберта Фицо не блокировать очередной пакет антироссийских санкций. Об этом Фиала написал в письме своему коллеге Фицо.

«Я попросил, чтобы Словакия пересмотрела свое отношение к 18-му пакету санкций против России», — рассказал чешский премьер в соцсети Х. Он добавил, что письмо Фицо уже отправлено.

Ранее Фицо пояснил, что выступает против санкций из-за нерешенной энергетической проблемы. Он отметил, что приоритетом для Словакии остается обеспечение энергетической безопасности страны. До решения вопроса, связанного с европейским планом по замещению импорта российских энергоносителей, рассмотрение антироссийских мер, по мнению Братиславы, преждевременно. По словам Фицо, сначала необходимо детально проработать стратегии и механизмы, которые позволят странам ЕС отказаться от российских газа, нефти и ядерного топлива без ущерба для экономики.

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала попросил руководителя кабмина Словакии Роберта Фицо не блокировать очередной пакет антироссийских санкций. Об этом Фиала написал в письме своему коллеге Фицо. «Я попросил, чтобы Словакия пересмотрела свое отношение к 18-му пакету санкций против России», — рассказал чешский премьер в соцсети Х. Он добавил, что письмо Фицо уже отправлено. Ранее Фицо пояснил, что выступает против санкций из-за нерешенной энергетической проблемы. Он отметил, что приоритетом для Словакии остается обеспечение энергетической безопасности страны. До решения вопроса, связанного с европейским планом по замещению импорта российских энергоносителей, рассмотрение антироссийских мер, по мнению Братиславы, преждевременно. По словам Фицо, сначала необходимо детально проработать стратегии и механизмы, которые позволят странам ЕС отказаться от российских газа, нефти и ядерного топлива без ущерба для экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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