13 июля 2025

Трамп пообещал Украине ракеты для Patriot

Трамп: США передадут Украине новую партию вооружения
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп пообещал Украине новую поставку вооружения
Трамп пообещал Украине новую поставку вооружения Фото:

Соединенные Штаты Америки передадут Украине новую партию вооружения, включая ракеты для комплексов ПВО Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«„Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются“, — заявил Трамп журналистам, возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси. Его сообщение передают Fox News. По словам Трампа, США отправят Украине „различные единицы“ военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят.

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Соединенные Штаты Америки передадут Украине новую партию вооружения, включая ракеты для комплексов ПВО Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «„Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются“, — заявил Трамп журналистам, возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси. Его сообщение передают Fox News. По словам Трампа, США отправят Украине „различные единицы“ военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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