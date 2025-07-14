Стало известно, когда ЕС согласует новые санкции против РФ

Постоянные представители Европейского союза могут 15 июля согласовать 18-й пакет санкций против России, если в документ будет включен первичный потолок цены на нефть в 47 долларов за баррель с пересмотром каждые полгода. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных представителей ЕС.
«Источники ожидают, что представители ЕС достигнут полного согласия в понедельник перед встречей министров в Брюсселе, формальным одобрением пакета», — цитирует агентство своих собеседников. Они также уточнили, что страны Евросоюза договорились о внедрении «динамического механизма» установления потолка цен на нефть, что позволит корректировать его с учетом изменений на мировом рынке.
Ранее Европейская комиссия предлагала установить гибкий механизм определения предельной цены на российскую нефть, чтобы она была на 15 долларов ниже рыночной стоимости барреля. Действующий потолок составлял 60 долларов, однако из-за колебаний цен и разногласий среди стран ЕС обсуждалось его снижение до 45 долларов.
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