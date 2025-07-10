10 июля 2025

Европа решила прогнуться ради покупки российской нефти

Bloomberg: ЕК попросит страны ЕС ввести гибкий потолок цен на нефть из РФ
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Еврокомиссия предложит ввести гибкий потолок цен на российскую нефть
Еврокомиссия предложит ввести гибкий потолок цен на российскую нефть Фото:
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Европейская комиссия выступила с предложением внедрить автоматизированный механизм установления предельной цены на нефть, предусматривающий, чтобы этот предел находился на $15 ниже текущей рыночной стоимости барреля. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Европейская комиссия на этой неделе предложит „гибкий“ потолок цен на российскую нефть в рамках нового проекта пакета санкций в попытке преодолеть возражения некоторых государств-членов. Об этом сообщили четыре дипломата ЕС», — пишет Reuters.

В настоящее время установленный ценовой потолок составляет $60 за баррель. Тем не менее, как сообщает Reuters, из-за нестабильности на рынках, связанной с июньским обострением между Израилем и Ираном, данный уровень перестал соответствовать реальной ситуации: мировые цены на нефть временно поднимались до $80 за баррель, после чего вновь снизились.

Ранее Эстония заявила о возможности наложения вето на восемнадцатый пакет санкций Европейского Союза в отношении России, если из него будет удалено положение о снижении предельной стоимости российской нефти до 45 долларов за баррель. Также высказывалось мнение, что Евросоюз не сможет снизить потолок на российскую нефть с $60 до $45 за баррель без поддержки США. 

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Европейская комиссия выступила с предложением внедрить автоматизированный механизм установления предельной цены на нефть, предусматривающий, чтобы этот предел находился на $15 ниже текущей рыночной стоимости барреля. Об этом сообщило агентство Reuters. «Европейская комиссия на этой неделе предложит „гибкий“ потолок цен на российскую нефть в рамках нового проекта пакета санкций в попытке преодолеть возражения некоторых государств-членов. Об этом сообщили четыре дипломата ЕС», — пишет Reuters. В настоящее время установленный ценовой потолок составляет $60 за баррель. Тем не менее, как сообщает Reuters, из-за нестабильности на рынках, связанной с июньским обострением между Израилем и Ираном, данный уровень перестал соответствовать реальной ситуации: мировые цены на нефть временно поднимались до $80 за баррель, после чего вновь снизились. Ранее Эстония заявила о возможности наложения вето на восемнадцатый пакет санкций Европейского Союза в отношении России, если из него будет удалено положение о снижении предельной стоимости российской нефти до 45 долларов за баррель. Также высказывалось мнение, что Евросоюз не сможет снизить потолок на российскую нефть с $60 до $45 за баррель без поддержки США. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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