Семь причин для отдыха: сколько коротких недель будет в 2026 году

Юрист Южалин: в России в 2026 году будет семь неполных рабочих недель
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодние праздники
Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодние праздники Фото:

В 2026 году в России ожидается семь коротких рабочих недель. Об этом сообщил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

«В 2026 году планируется семь неполных рабочих недель», — рассказал Южалин в ходе беседы с РИА Новости. В соответствии с проектом постановления правительства, граждан ожидают продолжительные новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней.

Помимо этого, по три выходных дня предусмотрено в связи с празднованием Дня защитника Отечества (23 февраля), Международного женского дня (8 марта), Дня России (12 июня), а также 1 и 9 мая. В ноябре рабочая неделя будет прервана выходным днем в среду по случаю Дня народного единства. Следующие новогодние каникулы начнутся с 31 декабря 2026 года.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщал о возможности продления новогодних каникул в 2026 году до 11 января включительно за счет переноса выходных дней. Это сделано для того, чтобы россияне могли полноценно отдохнуть.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2026 году в России ожидается семь коротких рабочих недель. Об этом сообщил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. «В 2026 году планируется семь неполных рабочих недель», — рассказал Южалин в ходе беседы с РИА Новости. В соответствии с проектом постановления правительства, граждан ожидают продолжительные новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней. Помимо этого, по три выходных дня предусмотрено в связи с празднованием Дня защитника Отечества (23 февраля), Международного женского дня (8 марта), Дня России (12 июня), а также 1 и 9 мая. В ноябре рабочая неделя будет прервана выходным днем в среду по случаю Дня народного единства. Следующие новогодние каникулы начнутся с 31 декабря 2026 года. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщал о возможности продления новогодних каникул в 2026 году до 11 января включительно за счет переноса выходных дней. Это сделано для того, чтобы россияне могли полноценно отдохнуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...