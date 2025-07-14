Россиянка, бросившая новорожденную дочь в туалете, пытается вернуть ребенка

В Турции освободили россиянку, бросившую ребенка в туалете аэропорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянка планирует воспитывать дочь в России
Россиянка планирует воспитывать дочь в России Фото:

Россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, намерена вернуть ребенка. Об этом девушка рассказала в интервью агентству IHA. 

«Я хочу забрать свою дочку, очень сильно хочу. <...> Я забираю свою дочь и сама буду растить ее в России», — рассказала девушка в разговоре с изданием. Россиянка также плакала и целовала фотографии дочери на телефоне. 

Турецкий суд пересмотрел ранее вынесенный суровый приговор Екатерине. Обвинение было изменено с «покушения на жизнь» на значительно менее тяжкое — «оставление в опасности».

Ранее, 13 октября прошлого года, уборщица обнаружила новорожденную девочку с травмами в туалете аэропорта Антальи. Мать ребенка задержали, а младенца госпитализировали. В феврале россиянку приговорили к 15 годам за покушение на убийство. После длительных переговоров ребенка удалось вывезти в Россию только 12 июня, где ее передали в приемную семью в Подмосковье.

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Россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, намерена вернуть ребенка. Об этом девушка рассказала в интервью агентству IHA.  «Я хочу забрать свою дочку, очень сильно хочу. <...> Я забираю свою дочь и сама буду растить ее в России», — рассказала девушка в разговоре с изданием. Россиянка также плакала и целовала фотографии дочери на телефоне.  Турецкий суд пересмотрел ранее вынесенный суровый приговор Екатерине. Обвинение было изменено с «покушения на жизнь» на значительно менее тяжкое — «оставление в опасности». Ранее, 13 октября прошлого года, уборщица обнаружила новорожденную девочку с травмами в туалете аэропорта Антальи. Мать ребенка задержали, а младенца госпитализировали. В феврале россиянку приговорили к 15 годам за покушение на убийство. После длительных переговоров ребенка удалось вывезти в Россию только 12 июня, где ее передали в приемную семью в Подмосковье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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