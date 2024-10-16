«Не знала, что беременна»: что известно о россиянке, бросившей младенца в турецком аэропорту

Россиянка родила и бросила ребенка в туалете турецкого аэропорта

16 октября 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Россиянку, родившую в аэропорту, задержали Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Россиянка родила ребенка в туалете турецкого аэропорта и бросила его. Она попыталась улететь в Москву, но была отслежена по камерам и задержана. Ребенка спасла уборщица, вовремя нашедшая его. Все об этой истории —в материале URA.RU. Родила и бросила в аэропорту Турции: детали Сотрудница турецкого аэропорта нашла младенца в одном из туалетов. Позже выяснилось, что его родила и бросила 18-летняя туристка Екатерина из подмосковной Электростали. О беременности не знали даже ее родители. Огромную роль в спасении ребенка сыграло время, уборщица нашла его через 12 минут после того, Екатерина с мамой покинули туалет. Их отследили по камерам наблюдения и задержали в зале ожидания Против россиянки возбуждено дело По информации, поступившей в генконсульство, против россиянки возбуждено уголовное дело. «В настоящее время новорожденный ребенок с матерью находятся в медицинском учреждении Антальи», — сообщили в диппредставительстве. Турецкая Полиция поговорила с россиянкой Турецкое СМИ Velev News узнало подробности этого инцидента. По их данным, имя роженицы — Екатерина Бурнаскина. Ей 18 лет, она пыталась улететь из Антальи в Москву вместе со своей матерью. Екатерина сказала полиции, что даже не знала о беременности. Новорожденного отправили в больницу после первого вмешательства медиков. Матери также оказали медицинскую помощь, но уже в другой больнице. Бурнаскина после процедур в больнице сказала: «Я не знала, что беременна», — передает Velev News. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянка родила ребенка в туалете турецкого аэропорта и бросила его. Она попыталась улететь в Москву, но была отслежена по камерам и задержана. Ребенка спасла уборщица, вовремя нашедшая его. Все об этой истории —в материале URA.RU. Турецкое СМИ Velev News узнало подробности этого инцидента. По их данным, имя роженицы — Екатерина Бурнаскина. Ей 18 лет, она пыталась улететь из Антальи в Москву вместе со своей матерью. Екатерина сказала полиции, что даже не знала о беременности. Новорожденного отправили в больницу после первого вмешательства медиков. Матери также оказали медицинскую помощь, но уже в другой больнице. Бурнаскина после процедур в больнице сказала: «Я не знала, что беременна», — передает Velev News.