«Не знала, что беременна»: что известно о россиянке, бросившей младенца в турецком аэропорту

Россиянка родила и бросила ребенка в туалете турецкого аэропорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты. Москва , аэропорт, самолет, авиаперевозки
Россиянку, родившую в аэропорту, задержали Фото:

Россиянка родила ребенка в туалете турецкого аэропорта и бросила его. Она попыталась улететь в Москву, но была отслежена по камерам и задержана. Ребенка спасла уборщица, вовремя нашедшая его. Все об этой истории —в материале URA.RU.

Родила и бросила в аэропорту Турции: детали

Сотрудница турецкого аэропорта нашла младенца в одном из туалетов. Позже выяснилось, что его родила и бросила 18-летняя туристка Екатерина из подмосковной Электростали. О беременности не знали даже ее родители. Огромную роль в спасении ребенка сыграло время, уборщица нашла его через 12 минут после того, Екатерина с мамой покинули туалет. Их отследили по камерам наблюдения и задержали в зале ожидания.

Против россиянки возбуждено дело

По информации, поступившей в генконсульство, против россиянки возбуждено уголовное дело. «В настоящее время новорожденный ребенок с матерью находятся в медицинском учреждении Антальи», — сообщили в диппредставительстве.

Турецкая Полиция поговорила с россиянкой

Турецкое СМИ Velev News узнало подробности этого инцидента. По их данным, имя роженицы — Екатерина Бурнаскина. Ей 18 лет, она пыталась улететь из Антальи в Москву вместе со своей матерью. Екатерина сказала полиции, что даже не знала о беременности. Новорожденного отправили в больницу после первого вмешательства медиков. Матери также оказали медицинскую помощь, но уже в другой больнице. Бурнаскина после процедур в больнице сказала: «Я не знала, что беременна», — передает Velev News.

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Россиянка родила ребенка в туалете турецкого аэропорта и бросила его. Она попыталась улететь в Москву, но была отслежена по камерам и задержана. Ребенка спасла уборщица, вовремя нашедшая его. Все об этой истории —в материале URA.RU. Турецкое СМИ Velev News узнало подробности этого инцидента. По их данным, имя роженицы — Екатерина Бурнаскина. Ей 18 лет, она пыталась улететь из Антальи в Москву вместе со своей матерью. Екатерина сказала полиции, что даже не знала о беременности. Новорожденного отправили в больницу после первого вмешательства медиков. Матери также оказали медицинскую помощь, но уже в другой больнице. Бурнаскина после процедур в больнице сказала: «Я не знала, что беременна», — передает Velev News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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