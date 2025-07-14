ФСИН: экс-полковнику Захарченко грозит опасность в новой колонии

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предупредила о реальной угрозе жизни бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в одной из российских колоний. Именно туда просили перевести его родственники — колония расположена ближе к дочери экс-чиновника.
По данным РИА Новости, изучившего документы ведомства, в этом учреждении отбывают наказание не менее десяти заключённых, знающих Захарченко лично. Некоторые из них ранее дружили с людьми, пострадавшими от его действий, и теперь, по информации ФСИН, настроены к нему крайне агрессивно — вплоть до возможного насилия.
«В них (документах — прим.ред) указано, что, согласно заключению службы исполнения наказаний, в одной из российских колоний содержится десяток заключенных, „которым знакома личность Захарченко … ряд осужденных поддерживали дружеские отношения с лицами, которые пострадали от насилия осужденного Захарченко и негативно настроены в отношении него, вплоть до применения насилия“, — пишет агентство.
Отдельно ФСИН указывает: есть оперативные данные о том, что большинство осужденных в этой колонии могут представлять угрозу не только для самого Захарченко, но и для других заключённых. Ведомство считает, что его перевод туда способен спровоцировать конфликты и даже новые преступления.
Осенью 2016 года бывший сотрудник, курировавший борьбу с правонарушениями в топливно-энергетической сфере, Дмитрий Захарченко был задержан по обвинению в ряде коррупционных преступлений. Позже суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы. В мае 2023 года Пресненский районный суд города Москвы, с учетом ранее вынесенного приговора, увеличил срок наказания Захарченко до 16 лет колонии строгого режима.
Дело Захарченко получило широкий общественный отклик после сообщений СМИ о том, что в квартире его сестры был обнаружен склад денежных средств на сумму, превышающую 9 миллиардов рублей в различных валютах. Бывший полковник не смог пояснить происхождение этих средств, и впоследствии деньги были конфискованы в пользу государства.
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